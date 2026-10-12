اعتقال 10 أشخاص وإصابة ضابط شرطة في اضطرابات بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

شهد محيط ملعب "أنفيلد" اضطرابات جماهيرية عقب فوز مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول بنتيجة 3-0، أمس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص وإصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة في الوجه، وفقًا لما أعلنته شرطة ميرسيسايد، اليوم الاثنين.

وأوضحت الشرطة وفقًا لوكالة "رويترز" أن الضابط تعرض للإصابة أثناء محاولته اعتقال أحد الأشخاص في شارع أنفيلد عقب المباراة، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم عودته إلى منزله بعد تحسن حالته الصحية.

وشملت الاعتقالات رجلًا يشتبه في تورطه في واقعتين للاعتداء على شرطي، وخمسة أشخاص يشتبه في ترديدهم هتافات مسيئة، إلى جانب شخص يُشتبه في وجوده تحت تأثير الكحول وإثارته الشغب وارتكابه اعتداءً.

واعتُقل شخصان للاشتباه في تورطهما في مشاجرة، وشخص آخر يُشتبه في إلقائه أشياء داخل أرضية الملعب.

بيان رسمي

وقالت ليان هوبين، رئيسة المفتشين في شرطة ميرسيسايد، إن الضباط كانوا يؤدون مهامهم خارج الملعب لتسهيل حركة الجماهير وضمان دخولهم وخروجهم بسلاسة، مع الحد من الاضطرابات في الطرق المحيطة.

وأضافت أن الضباط والمشرفين موجودون لحماية الجمهور والحفاظ على سلامتهم، ومن المخيب للآمال للغاية أن يتعرض ضابط لإصابة خطيرة أثناء أداء واجبه.

جاءت الاضطرابات في مباراة أُقيمت وسط أجواء متوترة تحيط بمانشستر سيتي، على خلفية القضية المتعلقة باتهامات بمخالفة اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبّر مشجعو ليفربول عن اعتراضهم على النادي الضيف قبل انطلاق المباراة، بعدما أطلقوا صيحات الاستهجان أثناء إعلان تشكيلته، ورددوا هتافات "ستهـبطون، ستهـبطون"، في إشارة إلى احتمال تعرض سيتي لعقوبة الهبوط حال صدور قرار بذلك ضمن العقوبات المحتملة في القضية.