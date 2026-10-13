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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمانة التمريض.. فريق مستشفى الحوامدية يحافظ على 55 ألف جنيه لمريض

فريق التمريض بمستشفى الحوامدية العام
فريق التمريض بمستشفى الحوامدية العام
الديب أبوعلي

في موقف إنساني يعكس أمانة مهنة التمريض والالتزام بأخلاقياتها، أشادت نقابة التمريض بأداء فريق التمريض بمستشفى الحوامدية العام، بعد حفاظه على مبلغ مالي قدره 55 ألف جنيه، كان بحوزة أحد المرضى عند وصوله إلى المستشفى في حالة فقدان للوعي.

وضم فريق التمريض سحر عصام، وأميرة عادل، وسارة صابر، وأشرقت علي، وقمر عطا، اللاتي حرصن على تأمين المبلغ المالي ومتعلقات المريض، والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة داخل المستشفى، لحين تسليمها بالطريقة الرسمية.

وأكدت نقابة التمريض، أن هذا الموقف يجسد ما يتمتع به أعضاء هيئة التمريض المصري من أمانة ومسؤولية والتزام مهني، لا سيما في التعامل مع المرضى الذين تستدعي ظروفهم الصحية رعاية خاصة وحماية حقوقهم وممتلكاتهم.

وأشارت النقابة، إلى أن مثل هذه المواقف ليست جديدة على أطقم التمريض المصرية، التي تقدم يوميًا نماذج مشرفة في الإخلاص وتحمل المسؤولية، سواء في أداء واجبها الصحي أو في التعامل الإنساني مع المرضى داخل المنشآت الطبية.

وشددت على أهمية إبراز النماذج الإيجابية التي تعكس حقيقة مهنة التمريض ورسالتها الإنسانية، مؤكدة أن الثقة التي يمنحها المرضى لأطقم التمريض تمثل مسؤولية كبيرة، وأن الحفاظ على كرامة المريض وحقوقه وأمانه جزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية المتكاملة.

واختتمت النقابة بالتأكيد على أن أمانة التمريض المصري والتزامه بأخلاقيات المهنة يمثلان ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الصحية، وأن المواقف الإنسانية والمهنية المشرفة لأعضائه تستحق التقدير والإشادة.

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