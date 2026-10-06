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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العلوم الصحية والتمريض: بحث إعادة تكليف خريجي البكالوريوس التقني بوزارة الصحة قريبا

أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية
أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية
الديب أبوعلي

أعلنت نقابتا العلوم الصحية والتمريض عن تحركات جديدة لإنهاء إجراءات إعادة تكليف خريجي البكالوريوس التقني من العلوم الصحية التطبيقية والتمريض، ممن يعملون حاليًا ولم تشملهم إجراءات التسويات الوظيفية، في إطار التنسيق مع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة والسكان.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة والسكان ستبحث خلال الأيام المقبلة إعادة تكليف خريجي البكالوريوس التقني للعلوم الصحية التطبيقية، وكذلك الحاصلين على البكالوريوس التقني للتمريض الموجودين على رأس العمل، والذين لم تشملهم التسويات الوظيفية قبل تطبيق لائحة قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، التي أوقفت التسويات اعتبارًا من 2 نوفمبر 2019.

وأوضح أن الإجراءات المرتقبة من المقرر أن يستفيد منها آلاف الخريجين من أبناء العلوم الصحية والتمريض العاملين في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية، من خريجي الفترة من دفعة 2019 وحتى دفعة 2025.

وقال الدبيكي، إن نقابة العلوم الصحية واصلت على مدار 6 سنوات التحرك من أجل حل أزمة خريجيها، من خلال مخاطبات رسمية لوزير الصحة والسكان والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي وافق على إعادة التكليف وتعديل المسمى الوظيفي لمن تتم إعادة تكليفهم إلى «أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية»، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (173) لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

وأضاف أن النقابة خاطبت وزارة المالية لاعتماد تعديل الهيكل الوظيفي والدرجة المالية لمن تتم إعادة تكليفهم من أبناء العلوم الصحية.

إعادة تكليف خريجي البكالوريوس التقني

وأشار إلى أن النقابة أجرت عشرات المقابلات مع المسؤولين بوزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب، إلى أن حصلت على موافقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على إعادة التكليف لخريجي البكالوريوس التقني للعلوم الصحية، حيث تم عرض الأمر على اللجنة العليا للتكليف في أبريل 2026، والموافقة على بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري.

وأكد الدبيكي، أن النقابة تنسق مع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على اللجنة العليا للتكليف، من أجل إنهاء الإجراءات، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب قبل الإعلان الرسمي عن إعادة التكليف.

وفي ملف التمريض، قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إنها طالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة تكليف خريجي البكالوريوس التقني للتمريض «نظام المقاصة»، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف برئاسة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضحت أن الدكتور عمرو قنديل أفاد بأنه سيتم الإعلان عن آليات وشروط إعادة التكليف خلال اجتماع اللجنة العليا المقبل والمقرر عقده الشهر المقبل.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن عدد المستفيدين من هذه الإجراءات يقدر بما بين 8 و10 آلاف خريج، موضحة أنها التقت وزير الصحة والسكان قبل أسابيع لعرض المشكلة، وبعد تواصله مع المستشار القانوني، تم طلب وضع آليات تنفيذ إعادة التكليف.

وأكدت نقابتا العلوم الصحية والتمريض استمرار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان واللجنة العليا للتكليف لاستكمال الإجراءات الخاصة بالملف، تمهيدًا للإعلان عن آليات التنفيذ والقرارات المنظمة لإعادة التكليف.

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