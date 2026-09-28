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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بينها كشف الهيئة.. 220 طالبا تجاوزوا اختبارات الالتحاق بمدارس التمريض من بين 500 متقدم

نقيب عام التمريض خلال زيارتها للأقصر
نقيب عام التمريض خلال زيارتها للأقصر
الديب أبوعلي

أشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التمريض، بأداء القائمين على العملية التعليمية بمعاهد ومدارس التمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك خلال زيارتها للمحافظة للوقوف على مستجدات العملية التعليمية، ومتابعة سير الدراسة ومستوى الطلاب، والاطلاع على جهود الكوادر التعليمية والتمريضية في إعداد وتأهيل أجيال المستقبل من أعضاء هيئة التمريض.

وأعربت الدكتورة كوثر محمود عن سعادتها بوجودها داخل محافظة الأقصر لمتابعة منظومة التعليم التمريضي والاطلاع على مستوى الطلاب والكوادر القائمة على العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الزيارة تمتد على مدار 3 أيام، وتشمل المرور على المدارس التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، بواقع مدرستين يوميًا، على أن يُختتم برنامج الزيارة بتكريم المتميزين.

وأكدت نقيب عام التمريض أن من أبرز ما يدعو للفخر خلال الزيارة أن 6 من بين أوائل الجمهورية العشرة في مجال التمريض من طلاب هيئة الرعاية الصحية، من بينهم 4 طلاب من محافظة الأقصر، إلى جانب طالبين من محافظة جنوب سيناء، مشيدة بجهود الطلاب وأسرهم والقائمين على العملية التعليمية والكوادر التمريضية بالمحافظة.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يعكس تميز منظومة التعليم التمريضي داخل هيئة الرعاية الصحية، معربة عن طموحها في أن يضم جميع أوائل الجمهورية مستقبلًا طلابًا من مدارس التمريض التابعة للهيئة، بما يؤكد جودة التعليم والتدريب الذي يحصل عليه الطلاب.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن الزيارة تتزامن مع إجراءات اختيار الطلاب الجدد للالتحاق بمدارس التمريض، موضحة أن نحو 500 طالب وطالبة تقدموا هذا العام، نجح منهم 220 طالبًا وطالبة، ومن المقرر استكمال مراحل التقييم من خلال كشف الهيئة والكشف الطبي وفقًا للمعايير المحددة للقبول.

الالتحاق بمدارس التمريض

وأوضحت أن عملية الاختيار لا تعتمد على الأعداد فقط، وإنما تستهدف اختيار الطلاب الأكثر ملاءمة لطبيعة مهنة التمريض، لافتة إلى أن المتقدمين يخضعون لاختبارات في المواد الثقافية، من بينها الحاسب الآلي واللغة العربية واللغة الإنجليزية، ثم ينتقل الناجحون إلى مرحلة كشف الهيئة، يليها الكشف الطبي واستكمال إجراءات الالتحاق والدراسة.

وأكدت نقيب عام التمريض أن معايير اختيار الطلاب تتجاوز التحصيل الدراسي، إذ يتم خلال المقابلات التعرف على مدى امتلاك الطالب للمهارات والصفات التي تتطلبها مهنة التمريض، من خلال أسئلة في الثقافة العامة، واللغة الإنجليزية، والذكاء، إلى جانب التعرف على دوافعه لاختيار مهنة التمريض.

وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات هو اختيار طالب يمتلك سرعة البديهة والقدرة على الملاحظة، والذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل، إلى جانب القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب والعمل ضمن فريق طبي متكامل، مؤكدة أن الممرض أو الممرضة لا يعمل بشكل منفرد، وإنما يمثل جزءًا أساسيًا من فريق الرعاية الصحية.

وشددت على أهمية أن يتحلى عضو هيئة التمريض بالنشاط والقدرة على التعامل مع مختلف المواقف، فضلًا عن الالتزام بأخلاقيات المهنة، والحفاظ على أسرار المرضى وخصوصيتهم، والتعامل معهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية.

ولفتت الدكتورة كوثر محمود إلى أن هيئة الرعاية الصحية تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة العملية التعليمية، مؤكدة أن الهدف ليس زيادة أعداد خريجي التمريض فقط، وإنما إعداد كوادر تمتلك العلم والمهارات والصفات المهنية والإنسانية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.

وأضافت أن الزيارة تضمنت عقد لقاءات مع رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، والاجتماع مع مدرسات التمريض، إلى جانب لقاء مديرات وقيادات التمريض بالمستشفيات والوحدات والمراكز التابعة للهيئة، فضلًا عن المرور على أعضاء هيئة التمريض داخل المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل على أرض الواقع.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن التمريض رسالة إنسانية قبل أن يكون مهنة، وأن ما يقدمه أعضاء هيئة التمريض من رعاية للمرضى هو عطاء يستحق التقدير، قائلة إن التمريض «تجارة حقيقية مع الله»، موجهة التهنئة لكل أسرة تضم بين أفرادها ممرضًا أو ممرضة، ومتمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والعاملين بمنظومة التمريض في محافظة الأقصر.

نقيب عام التمريض خلال زيارتها للأقصر 
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