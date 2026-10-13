نائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز: معركتنا مستمرة حتى القضاء على ميليشيا الحوثي

أكد نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن المعركة ضد ميليشيا الحوثي مستمرة حتى القضاء عليها، مشيرًا إلى خطورة تحركاتها على أمن المنطقة والملاحة البحرية الدولية.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي تطلق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية، بما يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر تثير مخاوف بشأن أمن حركة التجارة الدولية، في ظل الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية في المنطقة.

وأضاف أن المجتمع الدولي أصبح يدرك مدى خطورة ميليشيا الحوثي على التجارة البحرية الدولية، في ضوء التهديدات التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وشدد نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز على استمرار المعركة ضد ميليشيا الحوثي حتى القضاء عليها، وفقًا لتصريحاته للقاهرة الإخبارية.