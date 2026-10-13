سبيكة 2.5 جرام بـ 17980 جنيها.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب اليوم في مصر ، وسعر الجنيه الذهب وأسعار السبائك الذهب باعتبارها الأكثر طلباً خاصة السبائك ذات الأوزان الخفيفة والتي تبدأ من 1 جرام عيار 24، ويزداد الطلب على سبائك 5 جرام و10 جرام، للراغبين في الاستثمار في الذهب بمبلغ بالي بسيط .

أسعار سبائك BTC في مصر اليوم

سعر سبيكة 2.5 جرام

حددت الشركة مصنعيتها على السبيكة وزن 2.5 جرام، نحو 112 جنيهًا للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 17980 جنيهًا.

سعر سبيكة 5 جرام

وتبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 5 جرامات نحو 87 جنيهًا للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 35835 جنيهًا.

سعر سبيكة 10 جرام

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة وزن 10 جرامات نحو 84 جنيهًا للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 71640 جنيهًا.

سعر سبيكة 20 جرام

وبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 20 جراما نحو 82 جنيهًا للجرام، وليكون بذلك سعر السبيكة نحو 143240 جنيهًا.

سعر سبيكة 31 جرام

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة وزن 31.1 جرام، نحو 81 جنيهًا للجرام، ليكون بذلك سعر المصنعية نحو 222707 جنيهات.

سعر سبيكة 50 جرام

وبلغت قيمة المصنعية على السبيكة ووزن 50 جراما نحو 79 جنيهًا للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 357950 جنيهًا.

سعر سبيكة 100 جرام

وحددت الشركة سعر المصنعية على السبيكة وزن 100 جرام نحو 77 جنيهًا للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 715700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى فئة والأكثر نقاءً، نحو 7046 جنيهًا، ما يعادل نحو 134.99 دولاراً.

سعر الذهب عيار21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعاً وإقبالاً بين المواطنين في السوق المصري، عند مستوى 6165 جنيهًا، مسجلاً نحو 118.12 دولاراً.

سعر الذهب عيار18

بينما سجل جرام الذهب عيار 18، الخيار المفضل للكثيرين في المشغولات الاقتصادية، نحو 5284 جنيهًا (101.24 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد أدوات الادخار والاستثمار الكبرى، بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49322 جنيهًا مصريًا بما يعادل 944.93 دولاراً.