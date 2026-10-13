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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تفتتح وحدة الباثولوجيا الجزيئية لدعم التشخيص الدقيق والعلاجات الموجهة للأورام

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
حسام الفقي

افتتح قسم الباثولوجيا التشريحية بكلية الطب جامعة عين شمس وحدة الباثولوجيا الجزيئية (Molecular Pathology Unit)، بما يعزز الإمكانات التشخيصية للقسم ويدعم تطبيقات الطب الدقيق وتحديد العلاجات الموجّهة للأورام وفقًا للخصائص الجزيئية لكل حالة.

جاء الافتتاح تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبحضور الأستاذة الدكتورة رانيا صلاح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور طارق يوسف، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور علي عزمي، رئيس قسم علاج الأورام بالكلية، والأستاذ الدكتور خالد عبد الكريم، أستاذ علاج الأورام بالكلية والمشرف العام على المجالس العلمية واللجان العلمية العليا بالمجلس الصحي المصري.

واستقبلت الأستاذة الدكتورة منال المهدي، رئيس قسم الباثولوجيا التشريحية، قيادات الكلية والمستشفيات الجامعية والخبراء المشاركين، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس وفريق العمل بالقسم.

وشهدت الفعالية مشاركة الخبير الإيطالي أليساندرو جيوفينكو (Alessandro Giovenco)، المتخصص في مجال الأورام الإكلينيكية بإيطاليا، وذلك في إطار تبادل الخبرات العلمية والتعرف على أحدث المستجدات في مجال التشخيص الجزيئي للأورام.

وتضمن برنامج الافتتاح سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة التي تناولت أحدث التطبيقات الإكلينيكية للتشخيص الجزيئي؛ حيث استعرض الأستاذ الدكتور هشام الوكيل الأهمية الإكلينيكية لطفرات EGFR في سرطان الرئة، فيما تناول أليساندرو جيوفينكو سبل تطوير وتيسير إجراءات التشخيص الجزيئي في مجال الأورام.

كما ألقت الأستاذة الدكتورة لبنى عز العرب محاضرة حول التطبيقات الإكلينيكية لفحوص IDH في عصر الطب الشخصي، بينما استعرض الأستاذ الدكتور محمد صبري القاضي دور الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الجزيئية في تشخيص سرطان الثدي.
ويمثل افتتاح الوحدة  إضافة مهمة إلى الإمكانات التشخيصية والبحثية بقسم الباثولوجيا التشريحية، من خلال توظيف تقنيات حديثة، من بينها تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) والتهجين الموضعي المتألق (FISH)، بما يسهم في الكشف عن المؤشرات والتغيرات الجزيئية المرتبطة بالأورام، ودعم اختيار العلاجات الموجّهة وفقًا للخصائص البيولوجية لكل حالة، فضلًا عن تعزيز التكامل بين التشخيص الإكلينيكي والبحث العلمي و يأتي تمشيا مع جهود جامعة عين شمس وكلية الطب لتطوير الإمكانات التشخيصية والبحثية، ومواكبة أحدث التقنيات الطبية، بما يدعم تطبيقات الطب الدقيق ويسهم في تقديم رعاية صحية أكثر دقة وتخصصًا للمرضى

وفي ختام الفعالية، أعربت الأستاذة الدكتورة منال المهدي وفريق قسم الباثولوجيا التشريحية عن خالص الشكر والتقدير لقيادات الكلية والمستشفيات الجامعية، والأساتذة والخبراء والضيوف والشركاء، تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح هذا الحدث العلمي، معربين عن تطلعهم إلى أن تمثل الوحدة انطلاقة جديدة نحو تطوير خدمات التشخيص الجزيئي وتعزيز البحث العلمي والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

قسم الباثولوجيا التشريحية بكلية الطب جامعة عين شمس وحدة الباثولوجيا الجزيئية

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