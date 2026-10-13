"المشروعات القومية ودورها فى خلق فرص العمل وتمكين الشباب" ندوة بإعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادي الجديد ندوة إعلامية موسعة سلطت الضوء على المشروعات القومية الكبرى ودورها الفاعل في دفع قاطرة التنمية المستدامة، وخلق آفاق رحبة لتشغيل وتأهيل الكوادر الشبابية. وقد أقيمت فعاليات الندوة برحاب كلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس وجمع غفير من طلبة وطالبات الكلية.

المتحدثون في الندوة

​شهدت الندوة مشاركة متميزة من نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات علوم الرياضة ودعم ريادة الأعمال:

​د. محمد عبد العظيم – عميد كلية علوم الرياضة.

​د. عبد الله فرغلي – رئيس قسم العلوم التربوية والسلوكية بكلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط ورئيس منطقة الكاراتيه بأسيوط.

​أ. إسماعيل عبد الغافر – مسؤول الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات.

​أ. أحمد عبد المنعم – مسؤول التمويل بجهاز تنمية المشروعات.

​دور قطاع الإعلام الداخلي ورسالة الندوة

​افتتحت الندوة الإعلامية دعاء سعد رزق بكلمة أكدت خلالها أن الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي يضعان على رأس أولوياتهما مناقشة القضايا الحيوية التي تهم الشباب وفي مقدمتها التمكين الاقتصادي؛ بهدف تعريفهم بحجم الجهود التنموية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والفرص التي تتيحها الجهات المانحة ومؤسسات الدعم وريادة الأعمال، فضلاً عن إبراز آليات التكامل بين المشروعات القومية الكبرى وسلاسل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الركيزة الأساسية للنهوض الاقتصادي.

​🏛️ الدولة المصرية وتمكين الشباب قيادياً وتنموياً

​أكد المتحدثون أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتمكين الشباب كركيزة أساسية لبناء المستقبل، مستشهدين بتعيين القيادات الشابة ومعاوني ونواب الوزراء والمحافظين في مختلف المواقع التنفيذية العليا. وأوضحوا أن الشباب يمثلون رأس المال البشري الحقيقي والمحرك الرئيسي لعجلة الدولة، وقدرتهم على التغيير الإيجابي من خلال الأفكار المبتكرة، بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

المشروعات القومية كرافد لفرص العمل والتطوير

​تناولت الندوة الآثار الاقتصادية الإيجابية للمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج رائد، بالإضافة إلى التطور الكبير في شبكات الطرق والبنية التحتية، وما أحدثته هذه المشروعات من فتح مجالات للتعاون الدولي وتوفير ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب. كما جرى التطرق إلى مشروعات ومستقبل خريجي كليات علوم الرياضة وأهميتها محلياً ودولياً، وأهمية ربط المناهج والمهارات بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مع التأكيد على ضرورة التدريب والتأهيل المستمر وعدم الاكتفاء بالدراسة النظرية فقط.

ريادة الأعمال والاستثمار في قطاع الرياضة

​استعرضت الندوة مفاهيم ريادة الأعمال والمهارات الواجب توافرها في رواد الأعمال، وكيفية تأسيس مشروعات مبتكرة بعيداً عن التكرار والتقليد، بدءاً من توليد الفكرة وصولاً إلى تحويلها إلى واقع ملموس بدعم من جهاز تنمية المشروعات. وأشارت النقاشات إلى أن قطاع الاستثمار الرياضي بات من أكثر القطاعات جذباً، لا سيما من خلال إقامة صالات اللياقة البدنية، وتأسيس ملاعب كرة القدم، وإنشاء الأكاديميات الرياضية، وحمامات السباحة، وتصنيع الأدوات الرياضية، مع التركيز على حاجة محافظة الوادي الجديد لمثل هذه المشروعات النوعية.

ودارت المناقشات حول

قيمه الفائدة فى صندوق تنميه المشروعات على القروض وفترات السماح وانواع المشروعات التى يمكن ان يمولها الصندوق

​تنفيذ وإدارة الندوة:

دعاء سعد رزق – الإعلامية بإدارة إعلام الوادي الجديد.

​تحت إشراف:

أزهار عبد العزيز – مدير عام إعلام وسط الصعيد.