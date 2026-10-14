موعد التقديم في مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط والرابط

تتصدر مبادرة إحلال السيارات 2026 اهتمامات أصحاب السيارات القديمة في مصر، بالتزامن مع تحركات حكومية لإطلاق برنامج جديد يستهدف استبدال السيارات المتقادمة بأخرى حديثة، في إطار خطة الدولة لتطوير صناعة السيارات المحلية، والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي.

ما تفاصيل مبادرة إحلال السيارات 2026؟

تعمل الحكومة على دراسة برنامج جديد لإحلال السيارات القديمة، بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية، مع التوجه لتقديم حوافز وتيسيرات للمواطنين الراغبين في استبدال سياراتهم.

وتختلف المبادرة الجديدة عن البرنامج السابق الذي استهدف إحلال السيارات التي مر على تصنيعها 20 عامًا أو أكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين.

موعد التقديم في مبادرة إحلال السيارات 2026



لم يُعلن حتى الآن موعد رسمي لفتح باب التقديم في مبادرة إحلال السيارات 2026 الجديدة، كما لم تُنشر القائمة النهائية للسيارات المتاحة أو أسعارها أو شروط الاستفادة من البرنامج، ومن المنتظر أن توضح الجهات المعنية تفاصيل التنفيذ، بما يشمل آليات تسليم السيارات القديمة، وأنظمة السداد، والجهات التمويلية المشاركة، وقيمة الحوافز المقررة للمستفيدين.

ما شروط الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات؟

لم تعلن الحكومة الشروط النهائية لمبادرة إحلال السيارات الجديدة ، وكانت المبادرة السابقة تتضمن شروطًا

* أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

* أن يكون عمر السيارة القديمة 20 عامًا أو أكثر.

* استيفاء شروط ملكية السيارة وترخيصها.

* تقديم المستندات المطلوبة لإثبات هوية المالك وبيانات السيارة.

* استيفاء متطلبات التمويل الائتماني في حالة اختيار نظام التقسيط.

ما السيارات المتاحة ضمن المبادرة الجديدة؟

تتجه الحكومة إلى دراسة إتاحة سيارات كهربائية وهجينة ضمن البرنامج الجديد، بما يدعم انتشار المركبات الأقل استهلاكًا للوقود التقليدي، ويشجع التصنيع المحلي.

كما أعلنت شركات عاملة في سوق السيارات المصري استعدادها للمشاركة في المبادرة، من بينها شركات تستعد لتوفير طرازات جديدة للمستفيدين، لكن تحديد السيارات المتاحة وأسعارها النهائية يرتبط بالتفاصيل الرسمية للبرنامج.

هل يوجد حافز مالي للمواطنين؟

تتضمن التحركات الحكومية دراسة تقديم حوافز وتيسيرات لتشجيع المواطنين على إحلال سياراتهم القديمة، إلا أن قيمة الدعم النهائي وشروط الحصول عليه لم تُحسم بصورة رسمية في تفاصيل عن البرنامج الجديد.

رابط التقديم في مبادرة إحلال السيارات 2026

يمكن متابعة الموقع الرسمي لبرنامج إحلال المركبات المتقادمة عبر الرابط التالي:

https://www.gogreenmasr.com/

الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة إحلال السيارات؟

يمكن الاستعداد مبدئيًا بتجهيز المستندات الأساسية التي قد تحتاج إليها إجراءات استبدال السيارة أو طلب التمويل، مع ضرورة انتظار القائمة الرسمية قبل اعتبار أي مستند شرطًا إلزاميًا، وتشمل المستندات التي كانت تُطلب في الإجراءات السابقة بطاقة الرقم القومي سارية، ورخصة السيارة وبيانات ملكيتها، ومستندًا لإثبات محل الإقامة، إلى جانب شهادة دخل أو مستندات مالية إضافية عند التقدم للحصول على تمويل بالتقسيط، وقد تختلف المستندات المطلوبة في المبادرة الجديدة بحسب شروط البرنامج ونظام السداد والجهة الممولة.