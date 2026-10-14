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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سقوط شظايا صاروخ معترض في الرياض.. إصابة مقيم عربي وأضرار محدودة بمنزل ومركبة

صاروخ
صاروخ
القسم الخارجي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية سقوط شظايا صاروخ باليستي عقب اعتراضه في مدينة الرياض، ما أسفر عن إصابة مقيم من جنسية عربية، إلى جانب وقوع أضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة، وفقًا لما أوردته صحيفة «المواطن» السعودية.

وتأتي هذه الواقعة في إطار التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وسط استمرار الاهتمام برصد التهديدات الصاروخية والتعامل معها، بما يضمن حماية السكان والممتلكات المدنية، والحد من التداعيات الناجمة عن سقوط الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، فإن سقوط الشظايا وقع عقب اعتراض صاروخ باليستي، ما أدى إلى إصابة أحد المقيمين من جنسية عربية، فضلًا عن تسجيل أضرار مادية محدودة في أحد المنازل السكنية ومركبة، دون أن يتضمن الخبر المتداول تفاصيل إضافية بشأن الحالة الصحية للمصاب أو حجم الأضرار بصورة دقيقة.

وتضطلع فرق الدفاع المدني في المملكة بمهام الاستجابة للحوادث الطارئة، والتعامل مع المواقع المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المناطق التي تشهد سقوط شظايا أو أجسام ناتجة عن اعتراض المقذوفات، وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

وتسلط الواقعة الضوء على المخاطر التي قد تنجم عن سقوط حطام الصواريخ المعترضة داخل المناطق السكنية، حتى في الحالات التي تنجح فيها أنظمة الدفاع الجوي في التصدي للتهديدات، إذ يمكن أن تتسبب الشظايا المتساقطة في إصابات بشرية وأضرار بالممتلكات.

وفي هذا السياق، تظل متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية السعودية المصدر الأساسي للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن ملابسات الحادث، وتطورات الحالة الصحية للمصاب، وأي إجراءات إضافية تتخذها السلطات المعنية.

السعودية اليمن الحوثيين صاروخ

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