كيف تصل مصر إلى 20 مليون سائح؟.. كبير الأثريين يكشف التفاصيل

كيف تتحول مقومات مصر الأثرية والثقافية إلى ملايين السائحين ومليارات الدولارات؟ الإجابة تبدأ من فتح أسواق جديدة، وتوفير رحلات طيران مباشرة، وتطوير الخدمات الفندقية والسياحية.

أسواق جديدة وطيران مباشر

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مصر تمتلك مقومات سياحية وأثرية وثقافية تؤهلها لزيادة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى 20 مليون سائح بنهاية عام 2026 هدف قابل للتحقيق، بشرط استمرار الاستقرار وتعزيز البنية التحتية السياحية.

محاور تعزيز السياحة المصرية خلال السنوات المقبلة

وقال خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن تحقيق المستهدف السياحي يرتبط بعدة عوامل، أبرزها توافر رحلات الطيران، وزيادة الطاقة الفندقية، وتكثيف الحملات الترويجية، إلى جانب الحفاظ على ثقة السائح في المقصد المصري وتقديم تجربة سياحية متميزة تدفع الزائر إلى تكرار الزيارة والترويج لمصر في الخارج.

وأضاف أن السياحة من القطاعات التي تتأثر سريعًا بالأحداث السياسية والأمنية والتوترات الإقليمية وقرارات السفر، ما يستلزم العمل على تنويع الأسواق السياحية وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، مع الاهتمام بفتح أسواق جديدة، خاصة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وشدد على أهمية تطوير الخدمات المقدمة بالمناطق السياحية والأثرية، وتسهيل إجراءات الوصول، وتعزيز خطوط الطيران المباشرة، فضلًا عن توفير الطرق والمرافق الأساسية والتوسع في الطاقة الفندقية، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للسائح.