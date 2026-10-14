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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: أوروبا تبذل كل ما في وسعها لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا

بيسكوف
بيسكوف
القسم الخارجي

اتهم الكرملين، اليوم الأربعاء، الدول الأوروبية ببذل كل ما في وسعها لاستمرار الحرب في أوكرانيا، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب ومفاوضيه، إلى إنهاء الصراع والتوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الدول الأوروبية تعمل على إبقاء الحرب مستمرة، على خلاف الجهود الأمريكية الرامية إلى إنهائها، في أحدث تعبير عن الخلافات بين موسكو والعواصم الأوروبية بشأن سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال بشأن احتمال أن يؤدي رفض الدول الأوروبية إعادة الأصول الروسية المجمدة إلى تقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو تتوقع مثل هذه المحاولات، مؤكدا أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لاستعادة احتياطياتها المالية المجمدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلاف بين روسيا والدول الأوروبية بشأن مستقبل الأصول الروسية المجمدة، التي فرضت عليها قيود في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتؤكد موسكو أن أي تسوية للصراع ينبغي أن تعالج القضايا الأمنية والسياسية بصورة شاملة، فيما تشدد الدول الأوروبية على استمرار دعم أوكرانيا وتعزيز قدرتها على الدفاع عن أراضيها، إلى جانب التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وكان الكرملين قد أكد في تصريحات سابقة رفضه الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يضمن استقرار الأوضاع على المدى الطويل.

وتعكس التصريحات الروسية استمرار التباين في المواقف بين موسكو والعواصم الأوروبية بشأن مسار إنهاء الحرب، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية الأمريكية سعيا إلى دفع الجانبين نحو تسوية تنهي القتال المستمر منذ فبراير 2022.

ويظل ملف الأصول الروسية المجمدة، إلى جانب المساعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى كييف والضمانات الأمنية المستقبلية، من أبرز القضايا التي قد تؤثر في فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

الكرملين الدول الأوروبية الرئيس دونالد ترامب موسكو وكييف دميتري بيسكوف

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