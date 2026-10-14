الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا

أكدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنه لا توجد مؤشرات على توقف الولايات المتحدة عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، في ظل تصاعد المخاوف بشأن استمرار الدعم الأمني الأمريكي لكييف، عقب هجمات روسية بالصواريخ الباليستية استهدفت العاصمة الأوكرانية ومنشآت حيوية.

وقالت المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، إن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك معلومات تشير إلى توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا، وذلك خلال إحاطة صحفية في بروكسل، ردا على أسئلة بشأن التقارير التي أثارت الشكوك حول استمرار التعاون بين واشنطن وكييف.

وأضافت المفوضية أنها تتابع التقارير المتعلقة باضطرابات في خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» داخل أوكرانيا، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية لحين توافر معلومات أكثر وضوحا بشأن طبيعة هذه التطورات.

وجاءت التصريحات الأوروبية بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لم تتلق تحذيرات مسبقة من شركائها الدوليين بشأن هجمات صاروخية روسية استهدفت العاصمة كييف، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى استمرار التنسيق الاستخباراتي بين أوكرانيا وحلفائها، خاصة الولايات المتحدة.

وفي المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لم توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، مشددا على أن بلاده تواصل مساعدتها، وأنها تعمل مع الجانبين الأوكراني والروسي من أجل إنهاء الحرب.

وتأتي هذه التطورات وسط تقارير عن احتمال استخدام التعاون الاستخباراتي والمساعدات العسكرية كورقة ضغط على أوكرانيا، على خلفية الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية. وكان زيلينسكي قد أشار إلى أن قادة عسكريين أوكرانيين تلقوا معلومات تفيد بإمكانية وقف تبادل المعلومات، دون أن يؤكد تلقيه تحذيرا مباشرا بهذا الشأن.

ويكتسب التعاون الاستخباراتي الأمريكي أهمية كبيرة بالنسبة إلى كييف، إذ يساعدها على رصد التهديدات الصاروخية وتقدير التحركات العسكرية الروسية، في وقت تواجه فيه هجمات متكررة على البنية التحتية للطاقة.

وتعكس التصريحات الأوروبية حرص بروكسل على التمييز بين غياب التحذيرات المسبقة بشأن هجمات بعينها، وبين وجود قرار أمريكي رسمي بوقف تبادل المعلومات، مؤكدة أنه لا تتوافر لديها حتى الآن مؤشرات تثبت حدوث ذلك.