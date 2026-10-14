قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده
السفير السويسري بالقاهرة: رحلة النيل أعادت لي اكتشاف أسرار عظمة المصريين القدماء
الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا
اشتعال النيران في وزارة التعليم الألبانية.. آلاف الطلاب يصعّدون احتجاجاتهم علي أوضاع التعليم
6800 معتقل ومخاوف من تصاعد العنف.. ماكرون يواجه غضب طلاب المدارس في فرنسا
قانون الإسكان الاجتماعي يحدد عقوبات تقديم بيانات مضللة للحصول على الدعم السكني
سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية
السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس
الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع
تمهيدًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
القسم الخارجي

أكدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنه لا توجد مؤشرات على توقف الولايات المتحدة عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، في ظل تصاعد المخاوف بشأن استمرار الدعم الأمني الأمريكي لكييف، عقب هجمات روسية بالصواريخ الباليستية استهدفت العاصمة الأوكرانية ومنشآت حيوية.

وقالت المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، إن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك معلومات تشير إلى توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا، وذلك خلال إحاطة صحفية في بروكسل، ردا على أسئلة بشأن التقارير التي أثارت الشكوك حول استمرار التعاون بين واشنطن وكييف.

وأضافت المفوضية أنها تتابع التقارير المتعلقة باضطرابات في خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» داخل أوكرانيا، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية لحين توافر معلومات أكثر وضوحا بشأن طبيعة هذه التطورات.

وجاءت التصريحات الأوروبية بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لم تتلق تحذيرات مسبقة من شركائها الدوليين بشأن هجمات صاروخية روسية استهدفت العاصمة كييف، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى استمرار التنسيق الاستخباراتي بين أوكرانيا وحلفائها، خاصة الولايات المتحدة.

وفي المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لم توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، مشددا على أن بلاده تواصل مساعدتها، وأنها تعمل مع الجانبين الأوكراني والروسي من أجل إنهاء الحرب.

وتأتي هذه التطورات وسط تقارير عن احتمال استخدام التعاون الاستخباراتي والمساعدات العسكرية كورقة ضغط على أوكرانيا، على خلفية الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية. وكان زيلينسكي قد أشار إلى أن قادة عسكريين أوكرانيين تلقوا معلومات تفيد بإمكانية وقف تبادل المعلومات، دون أن يؤكد تلقيه تحذيرا مباشرا بهذا الشأن.

ويكتسب التعاون الاستخباراتي الأمريكي أهمية كبيرة بالنسبة إلى كييف، إذ يساعدها على رصد التهديدات الصاروخية وتقدير التحركات العسكرية الروسية، في وقت تواجه فيه هجمات متكررة على البنية التحتية للطاقة.

وتعكس التصريحات الأوروبية حرص بروكسل على التمييز بين غياب التحذيرات المسبقة بشأن هجمات بعينها، وبين وجود قرار أمريكي رسمي بوقف تبادل المعلومات، مؤكدة أنه لا تتوافر لديها حتى الآن مؤشرات تثبت حدوث ذلك.

المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية أوكرانيا الدعم الأمني الأمريكي كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

فيات مولتيبلاي الاختبارية

فيات تحول سيارتها العائلية الجديدة إلى شاحنة صغيرة

ريلمي

ريلمي تطلق سلسلة هواتف realme C100 في السوق المصري ببطارية 8000 أمبير

بيجو E-T16 الاختبارية

بيجو تكشف عن سيارة كلاسيكية كهربائية بقوة 805 أحصنة

بالصور

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد