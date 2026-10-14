قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده
السفير السويسري بالقاهرة: رحلة النيل أعادت لي اكتشاف أسرار عظمة المصريين القدماء
الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا
اشتعال النيران في وزارة التعليم الألبانية.. آلاف الطلاب يصعّدون احتجاجاتهم علي أوضاع التعليم
6800 معتقل ومخاوف من تصاعد العنف.. ماكرون يواجه غضب طلاب المدارس في فرنسا
قانون الإسكان الاجتماعي يحدد عقوبات تقديم بيانات مضللة للحصول على الدعم السكني
سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية
السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس
الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع
تمهيدًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تخصص 168.2 مليون يورو لتعزيز الإنتاج الدفاعي في أوروبا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أ ش أ

خصصت المفوضية الأوروبية 168.2 مليون يورو لدعم أول 8 مشروعات ضمن محور تعزيز القدرات الصناعية في إطار برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية، بهدف تسريع وتوسيع إنتاج المكونات النشطة المستخدمة في الصواريخ والطائرات المسيّرة والذخائر، باستثمارات صناعية يُتوقع أن تصل إلى 1.26 مليار يورو.

وأوضحت المفوضية في بيان أن المشروعات يُتوقع أن تسهم، اعتباراً من عام 2027، في خفض أوقات التصنيع بنسبة تصل إلى 90%، وإتاحة إنتاج سنوي يتجاوز 20 ألف طن من المواد النشطة، و3500 نظام دفع للطائرات المسيّرة والصواريخ، و200 ألف رأس حربي للذخائر الجوالة، و60 مليون قطعة ذخيرة.

وأضافت أن الاستثمارات ستدعم عمليات الإنتاج في 17 موقعاً موزعة على 14 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي والنرويج، فضلاً عن تعزيز حماية هذه المنشآت من التهديدات المادية والهجمات السيبرانية المتزايدة.

وكانت الدعوة الأولى لتقديم المشروعات، التي أُطلقت في يونيو 2026 وركزت على المكونات النشطة، قد شهدت إقبالاً كبيراً، إذ تلقت 83 مقترحاً من شركات في 23 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي والنرويج.

ويبلغ إجمالي ميزانية برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية 1.5 مليار يورو، ويهدف إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية، فيما خُصص أكثر من 700 مليون يورو لمحور تعزيز القدرات الصناعية لتوسيع الإنتاج الدفاعي في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا.

المفوضية الأوروبية محور لقدرات الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

مي عز الدين

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

تقرير: تغير المناخ يهدد صحة الدماغ ويزيد مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف

تقرير: تغير المناخ يهدد صحة الدماغ ويزيد مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف

القلب

طعام غير متوقع يقوي العظام والقلب والجهاز الهضمي

بالصور

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد