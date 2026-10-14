المفوضية الأوروبية تخصص 168.2 مليون يورو لتعزيز الإنتاج الدفاعي في أوروبا

خصصت المفوضية الأوروبية 168.2 مليون يورو لدعم أول 8 مشروعات ضمن محور تعزيز القدرات الصناعية في إطار برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية، بهدف تسريع وتوسيع إنتاج المكونات النشطة المستخدمة في الصواريخ والطائرات المسيّرة والذخائر، باستثمارات صناعية يُتوقع أن تصل إلى 1.26 مليار يورو.

وأوضحت المفوضية في بيان أن المشروعات يُتوقع أن تسهم، اعتباراً من عام 2027، في خفض أوقات التصنيع بنسبة تصل إلى 90%، وإتاحة إنتاج سنوي يتجاوز 20 ألف طن من المواد النشطة، و3500 نظام دفع للطائرات المسيّرة والصواريخ، و200 ألف رأس حربي للذخائر الجوالة، و60 مليون قطعة ذخيرة.

وأضافت أن الاستثمارات ستدعم عمليات الإنتاج في 17 موقعاً موزعة على 14 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي والنرويج، فضلاً عن تعزيز حماية هذه المنشآت من التهديدات المادية والهجمات السيبرانية المتزايدة.

وكانت الدعوة الأولى لتقديم المشروعات، التي أُطلقت في يونيو 2026 وركزت على المكونات النشطة، قد شهدت إقبالاً كبيراً، إذ تلقت 83 مقترحاً من شركات في 23 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي والنرويج.

ويبلغ إجمالي ميزانية برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية 1.5 مليار يورو، ويهدف إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية، فيما خُصص أكثر من 700 مليون يورو لمحور تعزيز القدرات الصناعية لتوسيع الإنتاج الدفاعي في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا.