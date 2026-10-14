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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناد تونسي يعلق أنشطته الرياضية ومستقبل غامض يواجه النادي

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة

صرح متحدث باسم نادي "نجم المتلوي" التونسي، المنافس في دوري الأضواء، اليوم الأربعاء بأن النادي سيعلق جميع أنشطته الرياضية؛ وذلك بسبب تفاقم الأزمة المالية وتراكم الديون وإضراب اللاعبين، مما جعله عاجزاً عن مواصلة العمل بشكل طبيعي.


وتثير هذه الخطوة حالة جديدة من الغموض حول مستقبل النادي، الذي توقف لاعبوه عن التدريب في شهر سبتمبر احتجاجاً على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. 

وكان النادي قد كشف مؤخراً عن عجز مالي قدره 383 ألف دينار تونسي (ما يعادل 128 ألف دولار) لموسم 2025-2026.

وقال المتحدث باسم النادي، الباهي ديناري، إن مجلس الإدارة قرر وقف الأنشطة في جميع الرياضات بعد استنفاد كافة الخيارات المتاحة لاستمرار العمليات.


وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من نشر النادي بياناً على صفحته في "فيسبوك" يفيد بتعليق الأنشطة عقب مراجعة لوضعه المالي،
ومع ذلك، صرحت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في تونس بأنها لم تتلقَ بعد إشعاراً رسمياً بهذا القرار.


وقال حافظ بن أحمد، المتحدث باسم الرابطة: "لم نتلقَّ أي وثيقة رسمية من النادي".


وأوضح بن أحمد أن الرابطة لا يمكنها التعليق على البيانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، وأن التحقق الرسمي من القرار لا يتم إلا في حال تخلف الفريق عن الوفاء بالتزاماته التنافسية.


وقال: "لا يمكن تأكيد الأمر إلا يوم المباراة، إذا لم يحضر الفريق ولم يلتزم بموعد مباراته الرسمية".


وأضاف أن اللجنة التنفيذية للرابطة ستجتمع في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وأن وضع نادي "نجم المتلوي" سيكون من بين القضايا المطروحة للنقاش.


ويحتل "نجم المتلوي" المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد ثلاث نقاط حصدها من خمس مباريات.

نجم المتلوي الأزمة المالية المتلوي

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