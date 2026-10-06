محمود ناجي حكماً لمباراة الأفريقي التونسي ومازيمبي فى دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الأفريقي التونسي ومازيمبي دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقود الطاقم الحكم الدولي محمود ناجي، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعدًا أول، وأحمد توفيق طلب مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى محمد معروف مهمة الحكم الرابع.

يأتي اختيار الطاقم المصري ضمن تعيينات الاتحاد الأفريقي لمباريات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، في ظل الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة خلال الفترة المقبلة.

ويعد محمود ناجي من الحكام المصريين الذين يشاركون في إدارة المنافسات القارية، إلى جانب عدد من الحكام المصريين المسجلين ضمن قوائم الاتحاد الأفريقي.