نظرا لهجمات الفصائل اليمنية.. مجلس التعاون يعلن تأجيل القمة الخليجية الأوروبية

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، تأجيل انعقاد القمة الخليجية الأوروبية، والتي كان مقررا لها يوم 24 أكتوبر الجاري.

وقال البديوي، في بيان له: “نظرا لاستمرار الفصائل اليمنية في محاولاتها لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية، بما يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين، ونظرا لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، وحرصا على سلامة الوفود المشاركة، تعلن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية، المقرر انعقادها في مدينة الرياض يوم 24 أكتوبر 2026م، إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقا بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي”.



وشدد الأمين العام على عزم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على العمل لتهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة، بما يخدم أهدافهما طويلة المدى في تعزيز واستكمال مسيرة التعاون في العديد من الجوانب بين دول المنظمتين، وبما يحقق النمو والازدهار لدولهما وشعوبهما.​