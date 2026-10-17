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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟.. اعرف التفسير النفسي

ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟
ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟
أسماء عبد الحفيظ

تتفاجئين في بعض الأحيان بتغير تصرفات شخص قريب منكِ، بعدما كان يتحدث معكِ باستمرار ويشارككِ تفاصيل يومه، ثم يبدأ في الابتعاد تدريجيًا أو يتوقف عن التواصل دون تفسير واضح، وقد يترك هذا التصرف الكثير من الأسئلة، خاصة إذا حدث بعد علاقة قوية أو مواقف بدت طبيعية من دون خلافات واضحة.

ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟

والحقيقة أن الانسحاب المفاجئ من العلاقات لا يعني دائمًا غياب المشاعر أو عدم الاهتمام، فقد يرتبط بضغوط نفسية أو صعوبة في التعبير عن الاحتياجات أو اختلاف طريقة التعامل مع الخلافات، وفي المقابل، قد يكون الابتعاد قرارًا مقصودًا لإنهاء العلاقة أو وضع حدود شخصية.

لماذا ينسحب بعض الأشخاص من العلاقات فجأة؟

ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟

1- الخوف من التقارب العاطفي

قد يشعر بعض الأشخاص بالارتياح في بداية العلاقة، لكن عندما تزداد درجة التقارب ويصبح هناك تبادل للمشاعر والمسؤوليات، يبدأون في الشعور بالقلق أو الرغبة في الابتعاد.

وقد يرتبط ذلك بتجارب سابقة جعلتهم يخشون التعرض للأذى أو فقدان الاستقلالية، لكن لا يمكن الجزم بأن كل شخص يبتعد عن العلاقة يخاف من الارتباط.

2- عدم القدرة على التعبير عن المشاعر

ليس كل الأشخاص قادرين على التعبير عما يزعجهم بصورة مباشرة، فقد يجد البعض صعوبة في الحديث عن الغضب أو الحزن أو الاحتياجات العاطفية.

وبدلًا من توضيح المشكلة أو طلب التغيير، قد يختار الشخص الصمت وتقليل التواصل، وهو ما يجعل الطرف الآخر يشعر بالحيرة وعدم الفهم.

3- الضغوط النفسية والمشكلات الشخصية

قد يمر الإنسان بفترة مليئة بالضغوط المرتبطة بالعمل أو الأسرة أو الظروف المالية، فيشعر بأنه لا يمتلك الطاقة الكافية للتواصل الاجتماعي أو الاهتمام بالعلاقات كما اعتاد.

ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟

وفي هذه الحالة، قد يكون الابتعاد مرتبطًا بظروفه الشخصية وليس بالضرورة بسبب الطرف الآخر، خاصة إذا كان التغير مصحوبًا بانسحاب من أنشطة وعلاقات متعددة.

4- تجنب المواجهة والخلافات

يفضل بعض الأشخاص الابتعاد على الدخول في نقاشات صعبة، خصوصًا إذا كانوا يتوقعون أن تؤدي المواجهة إلى خلاف كبير أو مشاعر مؤلمة.

وقد يظهر ذلك في صورة تأجيل الردود أو تجاهل الرسائل أو إنهاء الحديث سريعًا بدلًا من مناقشة المشكلة بوضوح.

لكن تجنب المواجهة لا يحل الخلافات بالضرورة، بل قد يزيد الغموض ويجعل الطرف الآخر أكثر قلقًا بشأن مستقبل العلاقة.

5- الشعور بالإرهاق من العلاقة

في بعض الأحيان، يشعر أحد الطرفين بأن العلاقة أصبحت مليئة بالمطالب أو الخلافات أو التوقعات التي يصعب تلبيتها، فيبدأ في تقليل التواصل للحصول على مساحة شخصية.

وقد يكون هذا الشعور نتيجة غياب التوازن في العلاقة أو عدم وضوح الحدود بين الطرفين، وليس بالضرورة دليلًا على أن أحدهما مخطئ بصورة كاملة.

6- تغير المشاعر أو الرغبة في إنهاء العلاقة

من الاحتمالات أيضًا أن تتغير مشاعر الشخص أو أولوياته، لكنه لا يعرف كيف يوضح قراره للطرف الآخر، فيختار الانسحاب بدلًا من الحديث المباشر.

وفي هذه الحالة، لا ينبغي افتراض أن وراء الابتعاد سرًا نفسيًا عميقًا، فقد يكون الشخص ببساطة لم يعد يرغب في استمرار العلاقة، حتى لو كان من الأفضل أن يعبر عن ذلك بوضوح واحترام.

7- الحاجة إلى مساحة شخصية

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى وقت منفرد لاستعادة طاقتهم أو التفكير في مشكلاتهم، خاصة بعد فترات من التوتر أو كثرة الالتزامات.

والفرق هنا أن الحاجة الصحية إلى المساحة الشخصية يمكن التعبير عنها بصورة واضحة، مثل توضيح الحاجة إلى بعض الوقت مع الحفاظ على الاحترام والتواصل المناسب، بينما يترك الانقطاع المفاجئ الطرف الآخر دون معرفة ما يحدث.

كيف تتعاملين مع شخص انسحب فجأة من حياتك؟

إذا لاحظتِ أن شخصًا قريبًا بدأ في الابتعاد دون تفسير، فمن الأفضل تجنب التسرع في تفسير سلوكه أو افتراض أنكِ السبب الوحيد فيما حدث.

ويمكنكِ اتباع الخطوات التالية:

تحدثي معه بهدوء: أرسلي رسالة واضحة تسألين فيها عما إذا كان هناك شيء يزعجه أو إذا كان يحتاج إلى مساحة شخصية.

تجنبي الإلحاح المتكرر: كثرة الاتصالات والرسائل قد تزيد التوتر، خاصة إذا كان الطرف الآخر طلب بوضوح بعض الوقت.

راقبي الأفعال لا الوعود فقط: إذا تكرر الانسحاب دون تفسير أو استمر التجاهل، فمن المهم الانتباه إلى تأثير ذلك على راحتكِ النفسية.

ضعي حدودًا واضحة: من حقكِ أن تطلبي تواصلًا محترمًا وواضحًا، وألا تظلي في حالة انتظار مستمرة.

لا تربطي قيمتكِ بتصرفات الآخرين: ابتعاد شخص عنكِ لا يعني بالضرورة أنكِ غير جديرة بالحب أو الاهتمام.

هل الانسحاب المفاجئ دليل على اضطراب نفسي؟

لا يمكن اعتبار الانسحاب من العلاقات وحده دليلًا على وجود اضطراب نفسي أو مشكلة محددة في الشخصية، إذ تتعدد أسبابه وتختلف من شخص إلى آخر بحسب الظروف والتجارب وطبيعة العلاقة.

أما إذا كان الانسحاب مصحوبًا بحزن مستمر أو فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة أو عزلة شديدة تؤثر على الحياة اليومية، فقد يكون من المفيد طلب المساعدة من متخصص نفسي لفهم ما يحدث وتحديد الدعم المناسب.

متى يكون الابتعاد علامة على علاقة غير صحية؟

يصبح الأمر أكثر إثارة للقلق عندما يتحول الانسحاب إلى وسيلة متكررة لمعاقبة الطرف الآخر أو الضغط عليه أو دفعه إلى الشعور بالذنب، خاصة إذا كان مصحوبًا بالإهانة أو التهديد أو التحكم.

وفي هذه الحالة، من المهم التمييز بين شخص يحتاج إلى مساحة شخصية بصورة واضحة ومحترمة، وشخص يستخدم الصمت والتجاهل المتكرر للتأثير على الطرف الآخر.

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