تنميل إيدك يتكرر كل يوم؟.. علامات تكشف السبب وطرق العلاج

يشعر بعض الأشخاص بتنميل اليدين أو الوخز في الأصابع بصورة متكررة، خاصة عند الاستيقاظ من النوم أو استخدام الهاتف لفترات طويلة أو الجلوس في وضعية واحدة. وفي حين قد يكون السبب بسيطًا نتيجة الضغط المؤقت على أحد الأعصاب، فإن تكرار التنميل أو استمراره قد يشير إلى مشكلة تحتاج إلى الفحص الطبي.

تنميل إيدك بيتكرر كل يوم؟ علامات تكشف السبب

وتتعدد أسباب تنميل اليد، بداية من ضغط الأعصاب في الرسغ أو الرقبة، وصولًا إلى بعض الأمراض التي تؤثر على الأعصاب، لذلك فإن تحديد السبب يعتمد على مكان التنميل، ومدة استمراره، والأعراض المصاحبة له.

ما أسباب تنميل اليد المتكرر؟

ما أسباب تنميل اليد المتكرر؟

1- متلازمة النفق الرسغي

تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يتعرض العصب المتوسط للضغط أثناء مروره عبر منطقة الرسغ، وقد ينتج عن ذلك تنميل أو وخز في الإبهام والسبابة والوسطى وجزء من البنصر.

وقد تزداد الأعراض ليلًا أو أثناء استخدام اليد في بعض الأنشطة، وأحيانًا يصاحبها ضعف في قبضة اليد أو صعوبة في الإمساك بالأشياء.

2- مشكلات فقرات الرقبة

قد يؤدي الضغط على أحد الأعصاب في منطقة الرقبة إلى الشعور بالتنميل أو الألم الذي يمتد من الرقبة إلى الكتف والذراع واليد.

وقد يصاحب ذلك ألم في الرقبة أو ضعف في الذراع، ويعتمد ظهور الأعراض على العصب المتأثر ومكان الضغط عليه.

3- التهاب أو ضغط الأعصاب بسبب الاستخدام المتكرر

قد يؤدي تكرار بعض الحركات أو ثني الرسغ لفترات طويلة أو الاتكاء على المرفق إلى زيادة الضغط على الأعصاب، وهو ما قد يسبب التنميل والوخز في أجزاء من اليد.

لذلك يُنصح بتغيير وضعية اليد بانتظام وتجنب الاستمرار في وضعيات تسبب الألم أو التنميل.

4- مرض السكري وتأثر الأعصاب

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأعصاب الطرفية، وقد يظهر ذلك في صورة تنميل أو وخز أو ألم في الأطراف.

وغالبًا ما تبدأ اعتلالات الأعصاب المرتبطة بالسكري في القدمين قبل اليدين، لكن ظهور التنميل في اليد لا يستبعد وجود أسباب أخرى تحتاج إلى التقييم.

5- نقص فيتامين ب12

يساعد فيتامين ب12 على الحفاظ على صحة الأعصاب، وقد يؤدي نقصه إلى أعراض عصبية تشمل التنميل والوخز، وأحيانًا اضطرابات في التوازن أو الشعور بالتعب.

لكن لا يمكن التأكد من وجود نقص الفيتامين اعتمادًا على التنميل وحده، إذ قد يحتاج الأمر إلى تحاليل يحددها الطبيب وفقًا للأعراض والتاريخ الصحي.

6- الضغط على الأعصاب أثناء النوم

قد يؤدي النوم على الذراع أو ثني الرسغ أو المرفق لفترة طويلة إلى الضغط المؤقت على أحد الأعصاب، ما يسبب الشعور بالتنميل عند الاستيقاظ.

إذا اختفى التنميل سريعًا بعد تغيير الوضعية، فقد يكون مرتبطًا بالضغط المؤقت، لكن تكراره بصورة يومية أو استمراره يستدعي الانتباه وعدم افتراض أن السبب هو وضعية النوم فقط.

علامات تساعدك على معرفة سبب تنميل اليد

توجد بعض الأنماط التي قد تساعد الطبيب في تحديد السبب المحتمل، لكنها لا تغني عن الفحص الطبي:

تنميل الإبهام والسبابة والوسطى: قد يتوافق مع ضغط العصب المتوسط في الرسغ.

تنميل الخنصر وجزء من البنصر: قد يشير إلى ضغط العصب الزندي، خاصة عند المرفق.

تنميل يمتد من الرقبة إلى اليد: قد يرتبط بضغط أحد أعصاب الرقبة، خصوصًا إذا صاحبه ألم.

تنميل اليدين والقدمين معًا: قد يستدعي تقييم أسباب مثل اعتلال الأعصاب الطرفية أو نقص بعض العناصر الغذائية.

التنميل المصحوب بضعف في قبضة اليد: يحتاج إلى فحص طبي، خاصة إذا كان يتفاقم أو يؤثر على الأنشطة اليومية.

وتوضح مايو كلينك أن تنميل اليد قد ينتج عن ضغط الأعصاب أو بعض الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي، وأن التشخيص قد يحتاج إلى فحوصات بحسب الأعراض.

متى يصبح تنميل اليد علامة خطر؟

هناك حالات لا ينبغي الانتظار معها، خاصة إذا ظهر التنميل بصورة مفاجئة، ولا سيما في جانب واحد من الجسم، وصاحبه ضعف في الذراع أو تدلٍّ في الوجه أو صعوبة في الكلام أو اضطراب في الرؤية أو التوازن أو صداع شديد مفاجئ.

قد تشير هذه الأعراض إلى سكتة دماغية، وتستدعي الاتصال بالإسعاف فورًا حتى لو اختفت الأعراض بعد دقائق.

أما إذا كان التنميل يتكرر باستمرار، أو يستمر لفترة طويلة، أو ينتشر إلى مناطق أخرى، أو يصاحبه ضعف تدريجي في اليد، فينبغي حجز موعد طبي لتحديد السبب والعلاج المناسب.

كيف تتعاملين مع تنميل اليد في المنزل؟

يمكنكِ تجنب الاتكاء لفترات طويلة على المرفق، وتغيير وضعية اليد أثناء استخدام الهاتف أو الكمبيوتر، والحفاظ على وضعية مريحة للرقبة والرسغ أثناء العمل والنوم.

لكن هذه الإجراءات لا تغني عن الكشف إذا تكرر التنميل أو استمر، كما لا يُنصح بتناول الفيتامينات أو أدوية الأعصاب دون تحديد الحاجة إليها طبيًا.