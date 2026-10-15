طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ المقلية .. بأسهل الخطوات

أصابع كفتة الفراخ المقلية من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي و مختلف عن الأكلات الأخرى.

وقدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ المقلية..

مقادير أصابع كفتة الفراخ المقلية



● 250 جرام فيليه دجاج مفروم

● ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة

● معلقة صغيرة بابريكا

● ملعقة كبيرة بصل باودره

● ملعقة صغيرة فلفل اسود

● ملعقة صغيرة ملح

● ربع ملعقة كاري

● ربع ملعقة زعتر جاف

للتغليف

● بيض

● لبن

● بقسماط

● زيت غزير للقلي

● دقيق



طريقة تحضير أصابع كفتة الفراخ المقلية



تخلط جميع المكونات معا ثم يبدر في الدقيق واللبيض ثم البقسمات وتحمر وتقدم ساخنة