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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ المقلية .. بأسهل الخطوات

أصابع كفتة الفراخ المقلية
أصابع كفتة الفراخ المقلية
هاجر هانئ

 أصابع كفتة الفراخ المقلية من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي و مختلف عن الأكلات الأخرى.

وقدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ المقلية.. 

مقادير أصابع كفتة الفراخ المقلية


● 250 جرام فيليه دجاج مفروم

● ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة

● معلقة صغيرة بابريكا

● ملعقة كبيرة بصل باودره

● ملعقة صغيرة فلفل اسود

● ملعقة صغيرة ملح

● ربع ملعقة كاري

● ربع ملعقة زعتر جاف

للتغليف
● بيض
● لبن
● بقسماط
● زيت غزير للقلي
● دقيق


طريقة تحضير أصابع كفتة الفراخ المقلية


تخلط جميع المكونات معا ثم يبدر في الدقيق واللبيض ثم البقسمات وتحمر وتقدم ساخنة

أصابع كفتة الفراخ المقلية مقادير أصابع كفتة الفراخ المقلية طريقة تحضير أصابع كفتة الفراخ المقلية الشيف نهال الشناوي

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