طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ المقلية .. بأسهل الخطوات

أصابع كفتة الفراخ المقلية من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي و مختلف عن الأكلات الأخرى.
وقدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ المقلية..
مقادير أصابع كفتة الفراخ المقلية
● 250 جرام فيليه دجاج مفروم
● ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة
● معلقة صغيرة بابريكا
● ملعقة كبيرة بصل باودره
● ملعقة صغيرة فلفل اسود
● ملعقة صغيرة ملح
● ربع ملعقة كاري
● ربع ملعقة زعتر جاف
للتغليف
● بيض
● لبن
● بقسماط
● زيت غزير للقلي
● دقيق
طريقة تحضير أصابع كفتة الفراخ المقلية
تخلط جميع المكونات معا ثم يبدر في الدقيق واللبيض ثم البقسمات وتحمر وتقدم ساخنة