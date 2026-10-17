تبحث كثير من الأمهات عن طريقة عمل ناجتس الفراخ في البيت بمكونات بسيطة وتكلفة أقل من الجاهز، خاصة مع رغبة الأطفال في تناول الوجبات السريعة والمقرمشة. ويمكن تحضير الناجتس بسهولة باستخدام صدور الفراخ وبعض المكونات المتوفرة في المطبخ، مع الحصول على طعم لذيذ وقوام مقرمش من الخارج وطري من الداخل.

طريقة عمل ناجتس الفراخ في البيت بمكونات اقتصادية

وتتميز الوصفة المنزلية بإمكانية التحكم في كمية الملح والتوابل ونوع الزيت المستخدم، كما يمكن تشكيل قطع الناجتس وتخزينها بطريقة مناسبة لتوفير الوقت عند تحضير وجبات الغداء أو سندوتشات المدرسة، للشيف محمود العمدة.

مكونات ناجتس الفراخ الاقتصادية

طريقة عمل ناجتس الفراخ في البيت بمكونات اقتصادية

نصف كيلو صدور فراخ مخلية.

بصلة صغيرة مبشورة ومعصورة جيدًا.

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من النشا، حسب الحاجة.

مكونات التغليف

نصف كوب دقيق.

بيضتان.

نصف كوب لبن أو ماء.

كوب بقسماط مطحون.

زيت مناسب للقلي.

طريقة عمل ناجتس الفراخ خطوة بخطوة

1- جهزي الفراخ

قطعي صدور الفراخ إلى مكعبات صغيرة، ثم ضعيها في الكبة وافرميها حتى تحصلي على خليط ناعم. احرصي على أن تكون الفراخ باردة أثناء التحضير حتى يسهل تشكيلها.

2- أضيفي التوابل والمكونات

ضعي الفراخ المفرومة في وعاء، ثم أضيفي البصل المعصور والبيضة والبقسماط الناعم والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والملح والفلفل الأسود.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس، وإذا كان الخليط طريًا أكثر من اللازم، أضيفي قليلًا من النشا أو البقسماط تدريجيًا حتى يسهل تشكيله.

3- شكلي قطع الناجتس

بللي يديكِ بقليل من الماء، ثم شكلي الخليط إلى قطع صغيرة متساوية الحجم، واضغطي عليها برفق حتى تأخذ الشكل المعروف للناجتس.

ضعي القطع في الثلاجة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة حتى تتماسك ويسهل تغليفها.

4- جهزي خليط التغليف

ضعي الدقيق في طبق، واخفقي البيض في طبق آخر مع اللبن أو الماء، ثم ضعي البقسماط المطحون في طبق ثالث.

مرري كل قطعة في الدقيق، ثم خليط البيض، وبعد ذلك غلفيها بالبقسماط جيدًا من جميع الجوانب. وللحصول على طبقة أكثر قرمشة، يمكن تكرار خطوة البيض والبقسماط مرة إضافية.

5- اقلي الناجتس حتى يصبح ذهبيًا

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ثم أضيفي قطع الناجتس على دفعات حتى لا تنخفض حرارة الزيت بصورة كبيرة.

قلبي القطع حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتنضج من الداخل. ويجب التأكد من وصول درجة الحرارة الداخلية للفراخ إلى 74 درجة مئوية لضمان سلامتها، لأن اللون الذهبي وحده لا يكفي للتأكد من النضج.

ارفعي الناجتس على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد، وقدميه ساخنًا مع الكاتشب أو صوص الزبادي والثوم والبطاطس المحمرة.

سر قرمشة ناجتس الفراخ مثل المطاعم

هناك بعض الخطوات التي تساعد على نجاح الوصفة والحصول على طبقة خارجية مقرمشة، أهمها:

عصر البصل جيدًا حتى لا يزيد الماء داخل خليط الفراخ.

عدم الإكثار من السوائل أثناء تجهيز الخليط.

ترك القطع في الثلاجة قبل التغليف حتى تحتفظ بشكلها.

استخدام بقسماط خشن نسبيًا إذا كنتِ تفضلين طبقة خارجية أكثر قرمشة.

عدم وضع عدد كبير من القطع في الزيت في الوقت نفسه.

الحفاظ على حرارة زيت مناسبة حتى لا تمتص القطع كمية كبيرة من الزيت.

طريقة عمل ناجتس الفراخ في الفرن أو القلاية الهوائية

إذا كنتِ تفضلين تقليل كمية الزيت، يمكنكِ وضع قطع الناجتس المغلفة في صينية مدهونة بطبقة خفيفة من الزيت، ثم إدخالها إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية، مع تقليبها حتى تنضج وتصبح ذهبية.

ويمكن أيضًا استخدام القلاية الهوائية بعد رش القطع بقليل من الزيت، مع ترتيبها في طبقة واحدة واتباع تعليمات الجهاز. ويختلف وقت الطهي حسب حجم القطع والجهاز المستخدم، لذلك يجب التأكد من وصول درجة الحرارة الداخلية للفراخ إلى 74 درجة مئوية.

طريقة تخزين ناجتس الفراخ في الفريزر

يمكن تجهيز كمية من الناجتس وتخزينها لتوفير الوقت خلال الأسبوع. بعد تشكيل القطع وتغليفها، رتبيها في صينية بحيث لا تلتصق ببعضها، وضعيها في الفريزر حتى تتماسك، ثم انقليها إلى أكياس مخصصة للتجميد مع كتابة تاريخ التحضير.

وعند الطهي، يمكن تسويتها مباشرة من الحالة المجمدة إذا كانت طريقة الطهي مناسبة لذلك، مع مراعاة زيادة الوقت حسب الحاجة والتأكد من نضجها بالكامل، ولا تتركي الفراخ النيئة في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.