ظهور «الدولفين القاتل الكاذب» في الغردقة.. ما قصته؟

شهدت مياه البحر الأحمر قبالة سواحل الغردقة رصد مجموعة من الدلافين المعروفة باسم "الدولفين القاتل الكاذب"، في مشهد بحري لافت أعاد تسليط الضوء على هذا النوع الذي يعيش في المياه العميقة، وأثار تساؤلات حول سبب تسميته وخصائصه ومدى خطورته.

ويُعد هذا النوع من الثدييات البحرية التي تختلف في خصائصها الجسدية وسلوكها عن أنواع الدلافين الأكثر شيوعًا، كما أن مشاهدته في بعض المناطق قد تلفت الانتباه إلى التنوع البيولوجي الذي تتمتع به مياه البحر الأحمر.

لماذا يُسمى الدولفين القاتل الكاذب؟

على الرغم من اسمه الذي قد يوحي بالخطورة، فإن الدولفين القاتل الكاذب ليس حوتًا قاتلًا، بل نوع من الدلافين يُعرف علميًا باسم Pseudorca crassidens.

وتعود تسميته إلى وجود تشابه في بعض الخصائص التشريحية بين جمجمته وجمجمة الحوت القاتل المعروف باسم الأوركا، وليس إلى كونه نوعًا من الحيتان القاتلة.

ويتميز هذا الدولفين بجسم طويل وانسيابي ولون داكن، إلى جانب رأس مستدير نسبيًا وزعانف صدرية ذات شكل مميز. ويمكن أن يصل طول الفرد البالغ إلى نحو 5 أو 6 أمتار، ما يجعله من الأنواع الكبيرة ضمن عائلة الدلافين.

ماذا يأكل الدولفين القاتل الكاذب؟

يعيش الدولفين القاتل الكاذب في البحار الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، ويفضل المياه العميقة والمفتوحة، كما يتميز بطبيعته الاجتماعية، إذ يتحرك عادة في مجموعات ويتواصل أفراده باستخدام الأصوات.

ويتغذى بصورة أساسية على الأسماك والحبار، وقد تتعاون أفراد المجموعة خلال البحث عن الطعام. وعلى الرغم من حجمه الكبير، فإن اسمه لا يعني أنه يشكل خطرًا معتادًا على الإنسان، لكن التعامل معه باعتباره حيوانًا بريًا يظل ضروريًا، مع تجنب الاقتراب منه أو محاولة لمسه.

ماذا يعني ظهوره في مياه الغردقة؟

يسلط رصد هذه الدلافين قبالة الغردقة الضوء على التنوع البحري في البحر الأحمر، الذي يضم أنواعًا متعددة من الكائنات البحرية، بعضها أقل شيوعًا في المشاهدة من الدلافين المعروفة لدى الزوار.

وتتميز الغردقة بموقعها على ساحل البحر الأحمر، الذي يشكل بيئة بحرية مهمة للعديد من الكائنات، كما تمثل رحلات الغوص والأنشطة البحرية جزءًا من النشاط السياحي بالمدينة، ما يجعل حماية البيئة البحرية والحفاظ على سلامة الكائنات التي تعيش فيها أمرًا ضروريًا.

ويظل ظهور نوع من الدلافين في منطقة ما بحاجة إلى توثيق ومتابعة علمية لفهم طبيعة وجوده ومدى تكرار مشاهدته، دون افتراض أن رصده وحده يشير إلى تغير بيئي محدد.

كيف نتعامل مع الدلافين في البحر الأحمر؟

تتطلب مشاهدة الدلافين في بيئتها الطبيعية الالتزام بمسافة آمنة، وتجنب مطاردتها أو محاصرتها بالقوارب، فضلًا عن عدم محاولة إطعامها أو لمسها. وتساعد هذه الممارسات على تقليل الإزعاج الذي قد تتعرض له الحيوانات البحرية، وتتيح لها مواصلة حركتها وسلوكها الطبيعي.

كما تمثل حماية الموائل البحرية والحد من التلوث والأنشطة الضارة أحد العوامل المهمة للحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر، بما يضمن استمرار وجود الكائنات البحرية المختلفة في بيئتها الطبيعية.

ويعيد ظهور "الدولفين القاتل الكاذب" قبالة الغردقة الاهتمام بأحد الأنواع البحرية غير المألوفة لدى كثيرين، ويمنح فرصة للتعرف إلى خصائصه وسلوكه، مع التأكيد على أهمية التعامل المسؤول مع الحياة البحرية والحفاظ على ثروات البحر الأحمر الطبيعية.