برلمانية: الوعي الوطني خط الدفاع الأول لحماية الدولة ومؤسساتها

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتصريحاته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، تبرز أهمية الوعي الوطني في الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها، والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

برلمانية: حماية الوعي الوطني ضرورة لمواجهة الشائعات

وقالت النائبة إن تأكيد الرئيس أهمية حماية الوعي الوطني والتصدي لمحاولات تزييف الحقائق وتشويه الذاكرة الوطنية يفرض مسؤولية مشتركة على مختلف مؤسسات المجتمع، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت على ضرورة تعزيز قدرة المواطنين، ولا سيما الشباب، على التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق والشائعات، والاعتماد على المصادر الموثوقة، بما يسهم في الحد من التضليل وترسيخ الثقة القائمة على المعرفة والوعي.

انتصارات أكتوبر.. دروس في الإرادة والتكاتف الوطني

وأوضحت عضو مجلس النواب أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تمثل مصدرًا مهمًا لاستلهام قيم الإرادة والتضحية والعمل الوطني، مؤكدة أن دلالات النصر تتجاوز الاحتفاء بإنجاز عسكري تاريخي إلى تعزيز روح التكاتف وتحمل المسؤولية والحفاظ على الهوية المصرية.

وأضافت أن تعريف الأجيال الجديدة بحقائق التاريخ الوطني وتضحيات المصريين يسهم في بناء وعي قادر على مواجهة محاولات التشكيك والتضليل، ويعزز ارتباط الشباب بوطنهم وإدراكهم لمسؤولياتهم تجاه مستقبله.

أسماء الجمال: الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة

وأكدت النائبة أن الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها لا يقع على عاتق المؤسسات الرسمية وحدها، بل يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة تقوم على احترام القانون، وتغليب المصلحة الوطنية، ونشر الوعي الصحيح، وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى مختلف الفئات.

وأشارت إلى أن ما تناولته رسائل الرئيس بشأن دور القوات المسلحة والشرطة يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسستان في حماية أمن البلاد واستقرارها، وصون مقدراتها، والتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة.

الأسرة والمدرسة والإعلام شركاء في بناء وعي الأجيال الجديدة

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن بناء الوعي المجتمعي يتطلب تكامل الجهود بين الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية، من خلال نشر المعلومات الدقيقة، وترسيخ قيم الانتماء واحترام القانون، وتوعية الشباب بالتحديات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

وأكدت أن الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية المجتمع من المعلومات المضللة، وتعزيز قدرته على التعامل المسؤول مع الأحداث والمتغيرات.

العمل والإنتاج ركيزة للحفاظ على مكتسبات الدولة

وشددت النائبة أسماء سعد الجمال على أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يرتبط بالعمل والإنتاج وتحمل المسؤولية، موضحة أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تضافر جهود المصريين، والابتعاد عن الانسياق وراء الشائعات، والتحقق من المعلومات قبل تداولها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تحويل الانتماء الوطني إلى سلوك عملي يدعم جهود التنمية، ويحافظ على تماسك المجتمع، ويعزز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة البناء والاستقرار.