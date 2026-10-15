قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ سوهاج يوجه بالتحقيق العاجل في واقعة «حشرة» وجبة مستشفى الهلال
الموعد النهائي والشروط.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026
فرنسا تفجر مفاجأة: ثلثا المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا تأتي من أوروبا
الدولار يقلب موازين الذهب في مصر.. وعيار 21 مفاجأة
القمح وبنجر وقصب السكر.. تحركات حكومية لتحديد أسعار عادلة للمزارعين
التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
«دفاع النواب» تهنئ وزير الداخلية وخريجي أكاديمية الشرطة..وتؤكد: رجال الأمن ركيزة الاستقرار
رئيس وزراء ألبانيا يدين الفوضى مع دخول الاحتجاجات العنفية يومها الثالث
معاريف: إسرائيل تستعين بأوكرانيا لفك شفرات المسيّرات الإيرانية وتطوير أسلحة لمواجهتها
بوتين: روسيا سترد على هجمات أوكرانيا على مصافي النفط
طرح 400 وحدة صناعية مجهزة.. خطوات وطريقة التقديم إلكترونيا
وزارة الأوقاف تطلق النسخة المطورة من البرنامج التثقيفي للطفل للعام 2026 / 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الوعي الوطني خط الدفاع الأول لحماية الدولة ومؤسساتها

انتصارات اكتوبر
انتصارات اكتوبر
حسن رضوان

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتصريحاته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، تبرز أهمية الوعي الوطني في الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها، والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

برلمانية: حماية الوعي الوطني ضرورة لمواجهة الشائعات

وقالت النائبة إن تأكيد الرئيس أهمية حماية الوعي الوطني والتصدي لمحاولات تزييف الحقائق وتشويه الذاكرة الوطنية يفرض مسؤولية مشتركة على مختلف مؤسسات المجتمع، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت على ضرورة تعزيز قدرة المواطنين، ولا سيما الشباب، على التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق والشائعات، والاعتماد على المصادر الموثوقة، بما يسهم في الحد من التضليل وترسيخ الثقة القائمة على المعرفة والوعي.

انتصارات أكتوبر.. دروس في الإرادة والتكاتف الوطني

وأوضحت عضو مجلس النواب أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تمثل مصدرًا مهمًا لاستلهام قيم الإرادة والتضحية والعمل الوطني، مؤكدة أن دلالات النصر تتجاوز الاحتفاء بإنجاز عسكري تاريخي إلى تعزيز روح التكاتف وتحمل المسؤولية والحفاظ على الهوية المصرية.

وأضافت أن تعريف الأجيال الجديدة بحقائق التاريخ الوطني وتضحيات المصريين يسهم في بناء وعي قادر على مواجهة محاولات التشكيك والتضليل، ويعزز ارتباط الشباب بوطنهم وإدراكهم لمسؤولياتهم تجاه مستقبله.

أسماء الجمال: الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة

وأكدت النائبة أن الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها لا يقع على عاتق المؤسسات الرسمية وحدها، بل يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة تقوم على احترام القانون، وتغليب المصلحة الوطنية، ونشر الوعي الصحيح، وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى مختلف الفئات.

وأشارت إلى أن ما تناولته رسائل الرئيس بشأن دور القوات المسلحة والشرطة يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسستان في حماية أمن البلاد واستقرارها، وصون مقدراتها، والتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة.

الأسرة والمدرسة والإعلام شركاء في بناء وعي الأجيال الجديدة

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن بناء الوعي المجتمعي يتطلب تكامل الجهود بين الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية، من خلال نشر المعلومات الدقيقة، وترسيخ قيم الانتماء واحترام القانون، وتوعية الشباب بالتحديات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

وأكدت أن الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية المجتمع من المعلومات المضللة، وتعزيز قدرته على التعامل المسؤول مع الأحداث والمتغيرات.

العمل والإنتاج ركيزة للحفاظ على مكتسبات الدولة

وشددت النائبة أسماء سعد الجمال على أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يرتبط بالعمل والإنتاج وتحمل المسؤولية، موضحة أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تضافر جهود المصريين، والابتعاد عن الانسياق وراء الشائعات، والتحقق من المعلومات قبل تداولها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تحويل الانتماء الوطني إلى سلوك عملي يدعم جهود التنمية، ويحافظ على تماسك المجتمع، ويعزز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة البناء والاستقرار.

الوعي الوطني حماية الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

البحرية الايرانية

الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية قرب مضيق هرمز

ترشيحاتنا

بوسي شلبي

بالـ«أوف شولدر» .. بوسي شلبي تتألق بفستان أسود في مهرجان الجونة

ميمي جمال

ميمي جمال دخلت العمليات.. اعرف كيفية حماية كبار السن من إصابتها

السائحة الاردنية

أم الدنيا.. سائحة أردنية تنبهر بجمال مصر: زرت بلاد كتير بس اللي شفته هنا مختلف

بالصور

طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش.. وصفة سهلة للإفطار والعشاء

طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش
طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش
طريقة عمل البوريك بالجبنة بالجلاش

قبل انطلاق مهرجان الجونة 2026 بساعات.. أغلى 5 فساتين لنجمات الدورة السابقة

فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي 2025
فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي 2025
فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي 2025

ماذا يحدث عند تناول الجوافة على الريق؟.. تقوي المناعة وتنقص الوزن

فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد