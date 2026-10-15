ليلى علوي تشارك يسرا في ندوة عن بطلات السينما وتطور أدوار المرأة

تشارك الفنانة ليلى علوي في ندوة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، تناقش أوضاع المرأة في السينما وتطور أدوارها عبر العصور، إلى جانب الفنانة يسرا، في لقاء يستعيد تجارب البطلات الكبيرات اللاتي تعلمت منهما الأجيال، ويناقش صورة المرأة في السينما المصرية والعالمية في الوقت الحالي.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة، عبر قناة النهار، أنّ الندوة ستتناول «المرأة في السينما» والعصور التي مرت بها، والبطلات الكبيرات اللاتي تعلمت منهن الأجيال، إلى جانب مناقشة أوضاع المرأة في السينما، سواء في مصر أو في العالم، وما وصلت إليه أدوارها في الوقت الحالي.

وتحدثت علوي عن تكريم المخرج محمد خان خلال المهرجان، مشيرة إلى أنها تعاونت معه في فيلم «خرج ولم يعد»، الذي يعد من أهم أفلامها، مؤكدة أنه أحدث نقلة كبيرة جدًا في مشوارها الفني، كما أوضحت أنها ستشارك في جلسة خاصة عنه يوم 19، بحضور نادين خان ودينا فاروق.

واستعادت علوي ذكرياتها مع الفنانة صباح، بعدما تحدثت لميس الحديدي عن اللون الأزرق الذي ارتدته، وربطت إطلالتها بفستان صباح في فيلم «شارع الحب»، لترد علوي ضاحكة: «يا ريت والله، ده زمن جميل بجد»، مضيفة أن صباح، رحمها الله، كانت نموذجًا مهمًا جدًا للمرأة والأنثى.