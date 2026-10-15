حسن الرداد: مهرجان الجونة من المهرجانات المهمة التي أحب حضورها

قال الفنان حسن الرداد إنه يحب مهرجان الجونة السينمائي جدًا، ويعده من المهرجانات القليلة التي يحرص على حضورها، موضحًا أن موقع المهرجان في مدينة الجونة يمثل مكانًا جميلًا يعبر عن جانب مهم من مصر، كما يمنح الزائرين الأجانب صورة جذابة تشجع على السياحة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة، عبر قناة النهار، أنّ المهرجان يتميز بالمعنى الذي يقوم عليه، وهو «السينما من أجل الإنسانية»، مشيرًا إلى أن المهندسين نجيب ساويرس وسميح ساويرس يعشقان السينما، رغم أنهما يعملان في مجالات بعيدة عنها، وأن حرصهما على تنظيم مهرجان كبير كل عام يعكس حبهما للفن السابع.

وأوضح الرداد أن تميز المهرجان لا يقتصر على مكان إقامته، بل يشمل الأفلام المعروضة والندوات والتكريمات، مؤكدًا أنه يحب حضور الندوات جدًا، وأنه سيحرص على المشاركة في الندوات الخاصة بالمخرج محمد خان والفنانة منى زكي ضمن فعاليات الدورة الحالية.

وكشف الرداد أنه كان يتمنى العمل مع المخرج محمد خان، موضحًا أنه كان هناك مشروع فيلم بعنوان «ستانلي» أرسله إليه المخرج في أواخر أيامه، وكان من المقرر أن يتعاونا فيه، لكن المشروع لم يكتمل، قائلًا إن محمد خان «مخرج مهم ومخرج كبير»، ومؤكدًا تقديره لمكانته الفنية.

وأشار إلى أنه يحب السينما جدًا، وربما يميل إليها أكثر من الدراما، وهو ما يفسر اهتمامه بالمشاركة في الأفلام وحضوره الفعاليات السينمائية، معربًا عن سعادته بوجوده في مهرجان الجونة الذي يجمع صناع السينما ويتيح لهم متابعة الأعمال والندوات والتكريمات.