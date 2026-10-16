تحذير مهم بشأن صلاحية الأغذية وطرق حفظ الطعام في المنزل

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة من مخاطر تناول الأغذية منتهية الصلاحية أو التي تظهر عليها علامات الفساد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى تاريخ الصلاحية وشكل المنتجات ورائحتها وطعمها، حفاظًا على صحة المستهلكين وتجنب المشكلات الصحية الناتجة عن فساد الطعام.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الالتزام بتاريخ الصلاحية أمر ضروري، مؤكدة أهمية التخلص من المنتجات التي تظهر عليها علامات التلف، وعدم الاعتماد على الاعتقاد بأن صلاحية الأغذية تمتد تلقائيًا بعد التاريخ المدون عليها.

وأضافت أن تغير شكل المنتجات المجمدة أو انبعاث روائح غير طبيعية منها، إلى جانب اختلاف مذاقها المعتاد، مؤشرات تستدعي تجنب تناولها، كما نصحت المستهلكين بفحص الأغذية جيدًا عند الشراء، وعدم الانسياق وراء العروض والتخفيضات دون التأكد من سلامة المنتجات.

وشددت على أهمية حفظ الطعام المطهي في الثلاجة وعدم تركه خارجها لفترات طويلة، موضحة أن ترك الأغذية في درجة حرارة الغرفة يساعد على نمو البكتيريا، كما نصحت بإذابة المجمدات داخل الثلاجة على الرف السفلي، بدلًا من تركها على رخامة المطبخ.

وأكدت ضرورة استخدام أدوات نظيفة لتقطيع الطعام، وغسل اليدين جيدًا، وحفظ بقايا الوجبات في أوعية مناسبة، ويفضل أن تكون زجاجية ومحكمة الإغلاق، للحد من التلوث وتقليل هدر الطعام.