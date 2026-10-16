بندقية آلية لفرض الإتاوات.. سقوط خفير أرهب المقاولين في التبين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خفير بإحدى شركات المقاولات، لاتهامه بفرض إتاوات على المقاولين القائمين على المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة التبين، تحت تهديد السلاح الناري، بقصد التربح.

القبض على الخفير المتهم

وكشفت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث قسم شرطة التبين عن تردد المتهم على المواقع الإنشائية بدائرة القسم، ومطالبة المقاولين بدفع إتاوات، مهددًا إياهم باستخدام سلاح ناري.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه خفير بإحدى شركات المقاولات، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعُثر بحوزة المتهم على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتبين أنه بندقية آلية، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.