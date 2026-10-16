النوات بدأت.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة

شهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار غزيرة، تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وسط أجواء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة، ما يعكس بداية تأثر المحافظة بالتغيرات الجوية المصاحبة لفصل الخريف.

وأدت الأمطار إلى حالة من الترقب بين المواطنين، خاصة مع احتمالية استمرار التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، لا سيما الطرق السريعة والمناطق التي قد تتجمع بها مياه الأمطار.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تداعيات سقوط الأمطار، من خلال متابعة حالة الشوارع والطرق، والتأكد من جاهزية معدات كسح المياه وفرق الطوارئ للتدخل السريع حال حدوث تجمعات مائية.

تحذيرات للمواطنين بسبب التقلبات الجوية

وفي ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يُنصح المواطنون بتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات الإعلانية خلال سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

وتبقى متابعة النشرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمرًا ضروريًا للتعرف على تطورات الحالة الجوية خلال الساعات الم