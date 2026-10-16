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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تقدم 17 مليون جنيه إسترليني لإصلاح محطة تشيرنوبل للطاقة النووية

بريطانيا
بريطانيا
محمود نوفل

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم 17 مليون جنيه إسترليني لإصلاح محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، التي تضررت جراء هجوم بطائرة مسيرة في العام الماضي.

وبحسب صحيفة التليجراف ؛ فستم إستخدام هذا المبلغ في ترميم الغطاء الواقي للموقع ونظام التهوية.

كما وحذر مسؤولون  من أن عدم تنفيذ هذه الأعمال قد يؤدي إلى تآكل الهياكل، مما يقوض عقوداً من الاستثمارات الدولية ويخلق مخاطر بيئية وأمنية طويلة الأمد.

وتأتي المساهمة البريطانية كجزء من برنامج دولي أوسع ينسقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية ودول مجموعة السبع (G7).

وكان الغطاء الواقي -الذي يغطي المفاعل الذي دُمر في كارثة عام 1986- قد تعرض لضربة بطائرة مسيرة في فبراير 2025. 

وقد اتهمت أوكرانيا روسيا بالوقوف وراء الهجوم، بينما نفت روسيا مسؤوليتها عنه.

وفي ديسمبر، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهيكل فقد "وظائفه الأمنية الأساسية، بما في ذلك القدرة على الاحتواء"، رغم أن العناصر الإنشائية الحاملة للأحمال لا تزال سليمة.

وقال وزير الخزانة البريطاني، جون هيلي، إن التزام الحكومة تجاه أوكرانيا "راسخ لا يتزعزع".

وأضاف: "نحن نعمل على تقليص الموارد المالية التي يستخدمها بوتين لتمويل حربه، وندعم في الوقت ذاته إعادة إعمار أوكرانيا التي عانت كثيراً جراء هجماته الوحشية".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ، إد ميليباند: "رسالتنا إلى بوتين واضحة؛ نحن نقف كتفاً بكتف مع أوكرانيا، وسنستمر في ذلك حتى تحقق النصر" ،  وأكد أن بريطانيا تعمل مع حلفائها من أجل التوصل إلى "سلام عادل ودائم".

ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء، آندي بورنهام، إلى تعزيز الدعم لكييف، في ظل توتر العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

بريطانيا أوكرانيا روسيا محطة تشيرنوبل للطاقة النووية

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