قرار من النيابة بشأن وفاة رضيع بالهرم

قررت جهات التحقيق التصريح بدفن رضيع لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية، ما نتج عن وفاته.

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما لقى رضيع مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية، ما نتج عن وفاته.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط رضيع من علو بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته.

وتم نقل جثمان الرضيع، فيما بدأت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة لكشف الظروف التي أدت إلى سقوطه من الطابق الخامس، وتحديد أسباب الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.