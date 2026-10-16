التخطيط تشارك بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السياسات وتطورات الأسواق وتعميق رأس المال المحلية ببانكوك

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان "السياسات وتطورات الأسواق: تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الاستثمارات الخاصة"، وذلك في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دورتها الــ 81 والمنعقدة بالعاصمة التايلاندية «بانكوك».

وخلال كلمته؛ استعرض الدكتور أحمد رستم، مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية.

مصر واستدامة الدين الحكومي

أشار إلى أن مصر عملت بصورة تدريجية على تعزيز استدامة الدين الحكومي، وتنويع وتطوير الأدوات التمويلية، وتحفيز الاستثمارات الموجهة للأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي. كما أشار إلى تطوير البنية الأساسية لأسواق المال، وإتاحة المزيد من الحوافز الضريبية لتنشيط الاستثمار في الأوراق المالية.

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي للتوسع في آليات التمويل المبتكر للحد من المخاطر، والتوسع في ضمانات مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.