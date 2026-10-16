قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ملحمة وطن.. كيف أسقطت الدولة المصرية الإرهاب وبنَت الإنسان؟
كأس الكونفدرالية.. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة كيتارا
سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والنفط يتدفق بالمعدلات السابقة للحرب
مايكل كاريك: جاهزون للفوز على ليدز والأجواء رائعة داخل اليونايتد
حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟
بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي
القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران
مباحثات عسكرية بين العراق وإيطاليا.. وفؤاد حسين: لا نسعى للحرب وندعم مسارات السلام
في ظروف غامضة.. وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع داخل مدرسة بالإسماعيلية
من مقر القيادة المشتركة.. بوتين: سنواصل التقدم في دونيتسك
لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض
لم يتقدم أحد.. الوفد يغلق باب الطعون في اليوم الأول دون تظلمات أو تنازلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

​تكامل وسائل النقل الجماعي يحدث نقلة نوعية في تنقلات المواطنين

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
حسام الفقي

في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، تشهد شبكة النقل الحديثة في مصر تكاملاً غير مسبوق بين مختلف الوسائل، وهو ما انعكس إيجابياً على راحة الركاب واختصار أزمنة الرحلات اليومية بشكل ملحوظ، وسط حالة من الارتياح الواسع بين المواطنين.

دور الربط بين الأتوبيس الترددي ومواقف الميكروباص
يمثل مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري نقلة حضارية كبرى، حيث تم ربطه بشكل متكامل بمواقف وسرفيس الميكروباص المنتظمة أسفل الدائري وفي التقاطعات الرئيسية، مما سهل حركة انتقال الركاب من وإلى مختلف مناطق القاهرة الكبرى، وقضى على العشوائية، وساهم في تقليل التكدسات المرورية واختصار زمن الرحلة بصورة كبيرة.

​الربط بين محطات القطار الخفيف ومدن شرق القاهرة
وعلى صعيد مدن شرق القاهرة، أحدث الربط المتكامل بين محطات القطار الكهربائي الخفيف (LRT) وبين التجمعات العمرانية والمدن الجديدة (مثل العاصمة الجديدة ، الشروق، العبور، وبدر) سهولة بالغة في حركة تنقلات المواطنين اليومية من وإلى القاهرة، مما وفر وسائل نقل أمنة، حديثة، وصديقة للبيئة تضاهي المعايير العالمية.

​آراء المواطنين والإشادة بالخدمات المقدمة
وفي استطلاع لآراء المواطنين حول هذا التكامل الخدمي، أعرب العديد من الركاب عن سعادتهم البالغة بمستوى الخدمات المقدمة بمنظومة النقل الجماعي الحديثة، مؤكدين أن وسائل النقل الجديدة ساهمت بشكل جذري في توفير الوقت والجهد، فضلاً عن الانضباط الكبير والسرعة في الوصول إلى مقاصدهم اليومية، وتقديم خدمة راقية تليق بالمواطن المصري ضمن إنجازات الجمهورية الجديدة.

منظومة النقل الجماعي شبكة النقل الحديثة مشروع الأتوبيس الترددي الأتوبيس الترددي مواقف الميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

الاتحاد الأوروبي

مسؤول أوروبي : نموذج «سويسرا بلس» أحد الخيارات لتعميق العلاقات بين بريطانيا والاتحاد

البحث والتطوير

الصين ترفع الإنفاق على البحث والتطوير خلال عام 2025 إلى 584.5 مليار دولار

بالصور

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد