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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط لص سرق بضاعة من أمام محل بمدينة نصر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض البضائع من أمام المحل الخاص به بالقاهرة.
 


 بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك المحل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبسؤاله قرر بإكتشافه سرقة جوال بداخله بضائع بتاريخ 19 سبتمبر المنقضى من أمام المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بالدقهلية)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لظنه قيام مالك المحل من التخلص من البضاعة المشار إليها، وتم بإرشاده (ضبط المسروقات المستولى عليها).
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى البضائع

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