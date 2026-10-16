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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنتر ميلان يتلقى ضربة قوية قبل لقاء الديربي

إنتر ميلان
إنتر ميلان
مجدي سلامة

 أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى إمكانية غيابه نحو 7 مباريات، بما فيها مباراة الديربي أمام إي سي ميلان بالدوري الإيطالي.

وشارك لاوتارو في المباراة كاملةً، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج، وسجل هدفين في اللقاء الذي انتهى بهزيمة فريقه 4-3. لكن الفحوصات الطبية التي أُجريت يوم الخميس كشفت عن وجود تمزق في العضلة الخلفية لساقه اليسرى.

وقال كريستيان كيفو، مدرب إنتر: "سيغيب لفترة، لست طبيبًا، لكن حُدّد إطار زمني لتعافيه، ومن المرجح أن يعود بعد فترة التوقف الدولي".

وسيغيب لاوتارو بالتأكيد عن مواجهة بولونيا يوم السبت، ومباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ضد شاختار دونيتسك، كما سيغيب عن مباراتي فيورنتينا وفينيزيا، قبل خوض "ديربي" ميلان في 31 أكتوبر.

كذلك سيغيب عن مواجهتي فينورد وكومو قبل حلول فترة التوقف الدولي، وستكون أول مباراة لإنتر بعد استئناف المنافسات أمام أتالانتا في 22 نوفمبر.

وكان لاوتارو قد سجل ستة أهداف في سبع مباريات خاضها هذا الموسم ضمن دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي، فيما قد توج بلقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 17 هدفًا، وهي المرة الثانية التي يحقق فيها هذا الإنجاز.

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