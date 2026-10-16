هل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للمسلمين؟.. شوقي علام يوضح

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن السنة النبوية المشرفة تشمل ما صدر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وفقًا لتعريف علماء أصول الفقه.

شوقي علام: بعض علماء أصول الفقه أضافوا الترك إلى تعريف السنة النبوية

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن بعض علماء أصول الفقه أضافوا الترك إلى تعريف السنة النبوية، ضمن الاتجاهات التي تناولت هذا الجانب من أفعال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن بعض علماء أصول الفقه يرون أن التقرير يدخل ضمن الفعل عند تعريف السنة النبوية، كما يمكن إدراج الترك ضمن الفعل عند من يعتبرونه من مفردات السنة.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن الترك يمكن النظر إليه، من الناحية الأصولية، باعتباره صورة من صور الفعل، وهو ما يفسر اختلاف العلماء في طريقة إدراجه ضمن تعريف السنة النبوية المشرفة.