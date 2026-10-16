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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شخص لقيامه باستدراج طفلة والتعدى عليها داخل أحد المنازل المهجورة بالإسكندرية

حبس
حبس
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس شخص لقيامه باستدراج طفله والتعدى عليها داخل أحد المنازل المهجورة وإحداث إصابتها بالإسكندرية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بإستدراج نجلتها "طفلة" والتعدى عليها داخل أحد المنازل المهجورة وإحداث إصابتها بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 أكتوبر تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من (ربة منزل، وبرفقتها نجلتها "سن 13" الظاهرتين بمقطع الفيديو - مقيمتين بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإستدراج نجلتها لأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم ومحاولة التعدى عليها وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة وحال قيام الطفلة بالإستغاثة بالأهالى لاذ بالهرب.
 

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته قرر بإستدراج المجنى عليها بقصد التعدى عليها إلا أنه لم يتمكن من ذلك لمقاومتها وإستغاثتها بالأهالى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق طفله الإسكندرية

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