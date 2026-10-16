مصطفى بكري يدعو إلى قمة عربية طارئة لمساندة السعودية: لا تتركوها بمفردها

دعا الإعلامي مصطفى بكري إلى عقد قمة عربية طارئة لمناقشة التهديدات التي تواجه السعودية، وتوحيد المواقف العربية إزاء التطورات الإقليمية، محذرًا من تداعيات استمرار الهجمات على أمن المملكة واستقرار المنطقة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن التحديات التي تواجه السعودية لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد والاستثمارات والسياحة والمنشآت الحيوية، بما قد ينعكس على الاستقرار الاقتصادي وأمن المنطقة.

وأوضح أن الموقع الجغرافي لليمن بالقرب من البحر الأحمر ومضيق باب المندب يجعل التطورات الأمنية هناك ذات أهمية تتجاوز حدود المنطقة، لارتباطها بحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلامة الملاحة البحرية.

وأكد أهمية التحرك العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد أمن السعودية، مشيرًا إلى وجود أطراف، بحسب تعبيره، تشعر بالشماتة إزاء ما تتعرض له المملكة.

وشدد على ضرورة عدم ترك السعودية بمفردها في مواجهة التحديات الراهنة، معتبرًا أن موقف المملكة من التطبيع ودعمها للشرعية في اليمن من الملفات التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند مناقشة سبل تعزيز التضامن العربي.

وطالب بعقد قمة عربية طارئة لبحث المستجدات، وتنسيق المواقف بين الدول العربية، بما يسهم في دعم أمن السعودية والحفاظ على استقرار المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.