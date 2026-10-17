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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة العاصمة تفتح باب التسجيل لاختيار الفرق الطلابية الممثلة لكلية الحقوق

فتح باب التسجيل لاختيار الفرق الطلابية الممثلة لكلية الحقوق
فتح باب التسجيل لاختيار الفرق الطلابية الممثلة لكلية الحقوق
حسام الفقي

أعلنت كلية الحقوق بجامعة العاصمة فتح باب التسجيل أمام طلابها لاختيار الفرق الطلابية التي ستمثل الكلية في عدد من المسابقات العلمية والتطبيقية، تشمل «المحكمة الصورية لقانون الإعلام» و«نموذج محاكاة برلمان شباب الجامعات المصرية»،  بمشاركة كليات الحقوق بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والأهلية مجاناً ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة ، وتنسيق الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق .

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص جامعة العاصمة على دعم الأنشطة الطلابية النوعية، وتعزيز المهارات العملية لدى الطلاب، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات الواقعية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية شابة تمتلك القدرة على التحليل والمناقشة والحوار، وممارسة العمل القانوني والبرلماني بكفاءة واقتدار.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الأنشطة الطلابية، وإتاحة الفرص أمام الطلاب للمشاركة في المسابقات العلمية والتطبيقية التي تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشباب وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة والمهنية يمثلان أحد المحاور المهمة في رؤية الجامعة، وأضاف أن مثل هذه التجارب تمنح الطلاب فرصة حقيقية لتطبيق معارفهم الأكاديمية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي والتواصل الفعّال.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة العاصمة، أن المشاركة في مسابقات المحاكاة القانونية والبرلمانية  ونماذج محاكاة لبرلمان شباب الجامعات المصرية  تمثل فرصة متميزة لطلاب الكلية لاكتساب الخبرات العملية، والتدرب على مهارات المرافعة وصياغة الحجج القانونية، ومناقشة القضايا المرتبطة بالإعلام والتشريعات، فضلًا عن التعرف على آليات العمل البرلماني والحوار المؤسسي، وأوضحت أن الكلية تحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة تتيح للطلاب تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، وإعدادهم للمنافسة المتميزة وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة في المحافل الجامعية المختلفة.
وأضافت عميد الكلية أن باب التسجيل مفتوح أمام طلاب جميع  الفرق الدراسية بالشعب العربية والإنجليزية والفرنسية، مجاناً ، مؤكدة حرص الكلية على إتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في خوض هذه التجربة المتميزة، وفقًا لمعايير الاختيار التي تضمن تكوين فرق قادرة على المنافسة وتحقيق أفضل النتائج.
وتُجرى أعمال الإشراف والتدريب تحت إشراف كل من الدكتور عمرو عثمان، مدير العيادة القانونية، والدكتور ممدوح جميل، مدير وحدة نماذج المحاكاة، بما يضمن إعداد الطلاب وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في المسابقتين.
وتنظيم برنامج الدراسات القانونية بالساعات المعتمدة بجامعة حلوان الأهلية .

ودعت كلية الحقوق الطلاب الراغبين في المشاركة إلى سرعة التسجيل من خلال ملء نموذج التسجيل الإلكتروني عبر الرابط التالي:
رابط التسجيل: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWjHb5ElgXmoYKnUPGorHYsEOgy-1ltaIk6ncZe9_HLugzmQ/viewform?usp=publish-editor
وتؤكد جامعة العاصمة استمرار جهودها في دعم التميز الطلابي، وتوسيع آفاق المشاركة في المسابقات الجامعية، بما يعزز من قدرات طلابها العلمية والعملية، ويرسخ دور الجامعة في إعداد جيل واعٍ ومؤهل للمشاركة في بناء المستقبل.

كلية الحقوق بجامعة العاصمة كلية الحقوق جامعة العاصمة

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