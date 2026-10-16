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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار عاجل من المحكمة الرياضية بشأن مباراة بلوزداد والجمارك في الكونفدرالية

الكونفدرالية
الكونفدرالية
مجدي سلامة

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي "تاس"، أمرا استعجاليا، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، يقضي بتأجيل مواجهتي الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بين نادي الجمارك الموريتاني وشباب بلوزداد المقرر غدا السبت، وذلك استجابة لطلب نادي حافيا كوناكري الغيني، الذي طعن في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القاضي بإعادة مباراة إياب الدور التمهيدي الأول بينه وبين نادي الجمارك.

 وأوضح نادي حافيا كوناكري، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن المحكمة أصدرت قرارها في إطار القضية رقم TAS 2026/A/12858، وأمرت "الكاف" بتأجيل مواجهتي الجمارك الموريتاني وشباب بلوزداد، اللتين كان مقررا إجراء مباراة الذهاب بينهما يوم 17 أكتوبر الجاري بنواكشط، على أن تقام مواجهة الإياب خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 أكتوبر.

وأشار النادي الغيني إلى أن محكمة التحكيم الرياضي سجلت، خلال دراسة طلبه، أن قرار "الكاف" الذي استند إلى حالة القوة القاهرة لإعادة المباراة بين الفريق ونادي الجمارك في الدور التمهيدي الأول “لم يتضمن أي تعليل”، كما لفتت إلى أن الطعن الذي تقدم به نادي حافيا أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، “لم يتلق أي رد”.

واعتبرت إدارة حافيا كوناكري، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق النادي خلال مواصلة الإجراءات القانونية، وضمان عدم فقدان أي قرار محتمل لصالحه أثره بسبب فرض أمر واقع رياضي، مؤكدة تمسكها بالطعن في قرار "الكاف"، الذي ترى أنه لا يستند إلى مبررات مقنعة.

 ويعود النزاع إلى عدم حضور نادي الجمارك الموريتاني إلى كوناكري يوم 11 سبتمبر الماضي لخوض مباراة الإياب أمام حافيا، حيث يرى النادي الغيني أن الأمر يتعلق بإخفاقات تنظيمية كان بالإمكان تفاديها، وليس بحالة قوة قاهرة تبرر إعادة المواجهة.

وأكد نادي حافيا كوناكري أن الإجراءات القضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي ستتواصل؛ للفصل في أصل القضية، متعهدا بإطلاع جماهيره والرأي العام الرياضي على مستجدات الملف.

المحكمة الرياضية بلوزداد الكونفدرالية

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