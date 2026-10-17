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فضل قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة.. هل تنجي من عذاب القبر؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة.. هل تنجي من عذاب القبر؟

قراءة سورة الملك
قراءة سورة الملك
أحمد سعيد

ما فضل قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة؟ سؤال يشغل أذهان عدد من الناس الراغبين في التعرف على فضائل القرآن الكريم والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل النوم، حيث تعد سورة الملك من السور التي وردت أحاديث في فضلها والشفاعة لقارئها وفي السطور التالية نتعرف على فضل السورة وقراءتها قبل النوم.

هل قراءة سورة الملك قبل النوم تنجي من عذاب القبر؟

وردت أحاديث في فضل سورة الملك، منها ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غُفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك”، وحسّن الترمذي الحديث.

كما ورد عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، وقد رواه الترمذي.

حديث نبوي يوضح فضل سورة الملك والشفاعة لقارئها

وورد عن فضل سورة الملك أنها تمنع عن صاحبها عذاب القبر، وذلك في ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه عندما فقال: "مكتوبٌ في التَّوْراةِ: سورةُ المُلْكِ مَن قرَأَها في كلِّ ليلةٍ، فقد أكثَرَ وأطابَ، وهي المانِعةُ؛ تَمنَعُ من عَذابِ القَبرِ؛ إذا أُتِيَ من قِبَلِ رأسِه، قال له رأسُه: قِبَلَكَ عنِّي؛ فقدْ كان يَقرَأُ بي وفيَّ سورةُ المُلْكِ، وإذا أُتِيَ من قِبَلِ بَطنِه، قال له بَطنُه: قِبَلَكَ عنِّي؛ فقد كان وَعَى فيَّ سورةَ المُلكِ، وإذا أُتِيَ من قِبَلِ رِجْلَيه، قالت له رِجْلاه: قِبَلَكَ عنِّي، فقد كان يَقومُ بي بسورةِ المُلكِ).

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم 

ويمكن اختصار فضل سورة الملك وفقا لما ورد في السنة النبوية في النقاط التالية:

  1. الشفاعة لقارئها: ورد حديث في أن سورة الملك تشفع لصاحبها حتى يُغفر له.
  2. الحرص على قراءتها ليلًا: ورد في السنة ما يدل على قراءة النبي سورة الملك قبل النوم.
  3. التذكير بقدرة الله تعالى: تتضمن السورة آيات تدعو إلى التفكر في خلق الله وإحكامه للكون.
  4. زيادة الصلة بالقرآن الكريم: المواظبة على تلاوتها من أعمال الخير التي يُرجى بها الأجر والثواب.
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