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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 53 متهما بقضية الدعم المالي للإخوان.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، محاكمة 53 متهما، بخلية «الدعم المالي» للإخوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7720 لسنة 2025 جنايات الشرابية، المقيدة برقم 7239 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2024، وحتى 15 مارس 2025، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لجميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الواحد والعشرون وحتى الثالث والعشرون ارتكبوا عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملات الأجنبية للبلاد.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 53 متهما خلية الدعم المالي إرهاب

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