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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرافعة بمحاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية في أكتوبر.. بعد قليل

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، المرافعة في محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ"مجموعات العمل النوعي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة برقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، تولى عدد من المتهمين قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعى المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات انضمام باقى المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعضهم اتهامات بتمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 21 متهما إرهاب خلية اللجان النوعية

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