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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط سايس يجبر قائدى السيارات على دفع أموال بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات، وطلبه مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق، نظير السماح لسياراتهم بالوقوف بإحدى المناطق بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخليفة لتحقيق أرباح مالية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى منادى سيارات

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