خلاف على أولوية ركوب سيارة.. ضبط المتهمين بالإعتداء على 3 طلاب بأسلحة بيضاء بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام 3 أشخاص بالتعدى بالضرب على 3 طلاب بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابتهم بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية من (3 طلاب "مصابين بجروح قطعية متفرقة"– مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير) بتضررهم من (3 أشخاص) لقيامهم بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم بإستخدام سلاح أبيض إثر حدوث مشادة كلامية بينهم حول أولوية إستقلال إحدى سيارات الأجرة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عامل ، طالبين - مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير) وبحوزتهم الأداة المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





