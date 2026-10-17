برلماني: موقف الرئيس من حماية الخليج يعكس ثقل مصر الإقليمي ويؤكد التضامن العربي

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة المصرية لمساندة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها، حال طلبها ذلك، يعكس المكانة المحورية التي تحتلها مصر في محيطها العربي، ويؤكد أن القاهرة تتحرك انطلاقًا من رؤية استراتيجية تعتبر استقرار الدول العربية ركيزة أساسية لحماية أمن المنطقة بأكملها.

مصر تتعامل مع أمن أشقائها باعتباره مسؤولية قومية

وأوضح الجندي، في بيان له، أن أهمية تصريحات الرئيس تكمن في وضوح الرسالة السياسية التي تحملها، ومفادها أن مصر تتعامل مع أمن أشقائها باعتباره مسؤولية قومية لا تنفصل عن مصالحها العليا، وأن التضامن العربي يجب أن يتجاوز حدود المواقف المعلنة إلى الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدول من التهديدات التي تستهدف سيادتها واستقرارها.

وتابع: ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة يفرض على الدول العربية مراجعة آليات تعاونها وتعزيز قدرتها على التحرك المشترك، في ظل ما قد تترتب عليه الأزمات الإقليمية من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز حدود الدولة التي تتعرض للتهديد، وتؤثر في حركة التجارة والاستثمار وأمن الطاقة واستقرار المجتمعات.

العلاقات المصرية السعودية

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل رصيدًا استراتيجيًا مهمًا للمنطقة، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من مصالح متشابكة وتاريخ طويل من التنسيق والتعاون، مؤكدًا أن استمرار التواصل بين القيادتين المصرية والسعودية يسهم في دعم التوازن الإقليمي، ويعزز فرص التعامل مع الأزمات وفق رؤية تحافظ على المصالح العربية وتحد من مخاطر التصعيد.

ولفت إلى أن توجيه الرئيس بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على التفويض اللازم يعكس جدية التعامل مع التطورات المحتملة، ويبرز أهمية المؤسسات الدستورية في مناقشة القرارات المرتبطة بالأمن القومي، بما يضمن اتخاذ المواقف المصيرية في إطار قانوني ومؤسسي واضح، ويعزز تماسك الجبهة الداخلية خلف القرارات التي تمس أمن الدولة ومصالحها الاستراتيجية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن حماية الأمن العربي لا تعني الانجراف إلى المواجهات، بل تستلزم امتلاك القدرة على الردع، إلى جانب توظيف الأدوات السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمات ومنع اتساعها، مؤكدًا أن التحرك المسؤول يجمع بين حماية سيادة الدول ورفض الاعتداء على مقدراتها، وبين السعي إلى تسوية الخلافات بما يحفظ أرواح الشعوب ويصون استقرار المنطقة.