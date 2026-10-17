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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي ترسخ دولة المؤسسات

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية حملت رسائل سياسية ووطنية بالغة الأهمية، عكست رؤية الدولة المصرية للتعامل مع التحديات الراهنة، ورسخت مجموعة من الثوابت التي تقوم عليها حماية الأمن القومي، وفي مقدمتها الوعي الوطني، واحترام الدستور، وبناء الإنسان، والحفاظ على قوة مؤسسات الدولة وتماسكها.

بناء الدولة لا يقتصر على قوة مؤسساتها

وقال لاوندي إن حديث الرئيس عن مسؤولية الأسرة المصرية في حماية الوطن يؤكد أن بناء الدولة لا يقتصر على قوة مؤسساتها، وإنما يبدأ من بناء الإنسان نفسه، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية والقدرة على التمييز بين الحقائق والشائعات، مشددًا على أن الوعي أصبح ضرورة وطنية في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات ومحاولات للتأثير على استقرار الدول والنيل من ثقة شعوبها في مؤسساتها.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي الدور المحوري للقوات المسلحة في حماية الدولة وصون مقدراتها يعكس أهمية الحفاظ على جاهزية المؤسسات الوطنية وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن ما تمر به المنطقة يتطلب إدراكًا واعيًا لحجم المخاطر المحيطة بمصر، والتمسك بوحدة الصف الوطني باعتبارها أحد أهم عناصر قوة الدولة وقدرتها على حماية مصالح شعبها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس عدم المساس بالدستور، يمثل رسالة واضحة بشأن احترام القواعد الدستورية واستقرار مؤسسات الدولة، ويؤكد أن بناء الجمهورية القوية يقوم على الالتزام بالدستور والقانون، وترسيخ مبدأ تداول المسؤولية وفق الأطر الدستورية المنظمة للحياة السياسية.

إعداد وتأهيل الكوادر

وأوضح لاوندي أن توجيهات الرئيس بشأن تعزيز دور الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد وتأهيل الكوادر تمثل استثمارًا استراتيجيًا في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي ناجح، مؤكدًا أن الدولة تحتاج إلى كوادر تمتلك العلم والكفاءة والنزاهة والانضباط، وقادرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات التي تحقق الصالح العام، بعيدًا عن أي اعتبارات لا تتفق مع معايير الكفاءة والاستحقاق.

وفيما يتعلق بتأكيد الرئيس السيسي وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول الخليج، شدد النائب جرجس لاوندي على أن الموقف المصري يعكس ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية، تقوم على رفض المساس بسيادة الدول العربية أو تهديد أمنها، انطلاقًا من أن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن التضامن العربي يمثل ضرورة لحماية استقرار المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة.

واختتم لاوندي بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي تحمل دلالات واضحة للداخل والخارج، مفادها أن قوة الدولة تبدأ من وعي شعبها، وتستند إلى احترام دستورها، وكفاءة مؤسساتها، وقدرة أبنائها على تحمل المسؤولية، فضلًا عن تمسكها بثوابتها الوطنية والعربية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا وطنيًا واعيًا، وعملًا جادًا يحافظ على استقرار مصر ويصون مقدراتها ويدعم دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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