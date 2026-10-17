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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عرضهما للبيع.. القبض على شخص بحوزته طائرتي درون بالغربية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الاشخاص بالغربية لقيامه بالترويج لبيع طائرة "درون" عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بمقابل مادى.


  رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع طائرة "درون" عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) ، وضُبط بحوزته (طائرتى "درون") وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها "بدون ترخيص" والتربح من عائد ذلك.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية طائرة التواصل الإجتماعى

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