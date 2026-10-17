الداخلية تحتفي بالمكفوفين.. خدمات مجانية وفعاليات ترفيهية

نظمت وزارة الداخلية العديد من الفعاليات والمبادرات، فى مقدمتها توجيه مأموريات لمدارس وجمعيات رعاية المكفوفين وضعاف البصر على مستوى الجمهورية، تضمنت إهداءهم هدايا عينية وعصا بيضاء، والتى تعد رمزاً لاستقلاليتهم وضمان حرية تنقلاتهم.

وحظيت هذه الخطوة بإشادة الطلاب وسط تفاعل إنسانى لافت جمعهم بالضباط، فى مشهد جسد روح التواصل والإهتمام الذى توليه الوزارة لهم، والذى يأتى تماشياً مع توجه الدولة نحو الإهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.



جاء ذلك فى إطار إهتمام الدولة بذوى الهمم وتمكينهم إجتماعياً، تحرص وزارة الداخلية على الاحتفال سنوياً باليوم العالمى للعصا البيضاء، والذى يأتى استمراراً لدعمها لذوى الإعاقة البصرية وبهذه المناسبة.

وشملت الفعاليات اصطحاب عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية إلى قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لاستخراج الوثائق والمصدرات الرسمية مجاناً فى إطار التيسيرات المقدمة لهم، والتى امتدت إلى إصدار دليل الخدمات الشرطية بطريقة "برايل"، بما يتيح لهم التعارف على الخدمات والاستفادة منها.

وامتدت الفعاليات إلى أندية الشرطة، حيث تضمنت برامج وفقرات ترفيهية متنوعة فى أجواء عكست حرص وزارة الداخلية على أن يكون الاحتفال بالمناسبة مساحة للتواصل والمشاركة، وتأكيداً على استمرار دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم فى المجتمع.

جاءت احتفالات وزارة الداخلية باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضا فى صورة متكاملة جمعت بين الدعم والتيسير والتواصل والمشاركة، تأكيداً على استمرار الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، والعمل على تلبية احتياجاتهم.





