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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في استئناف المتهم بـ.قتل صاحب مرسى بالكورنيش والشروع في قتل شقيقه على سجنه المؤبد

محكمة
محكمة
إسلام دياب

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل استئناف المتهم بقتل صاحب مرسى على كورنيش النيل بمنطقة قصر النيل، والشروع في قتل شقيقه، على حكم سجنه المؤبد، إلى جلسة 20 أكتوبر الجاري.

كشفت التحقيقات ، أن خلافًا سابقًا بين المتهم والمجني عليه الأول، تطور إلى جريمة قتل، بعدما اعتدى المجني عليه على المتهم قبل الواقعة بأيام، بحضور شقيقه المجني عليه الثاني، وهو ما دفع المتهم إلى التفكير في الانتقام منهما والتخطيط للتخلص منهما.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم استعان بشقيقه وصديقه وآخرين مجهولين لتنفيذ مخططه، حيث اتفقوا على توزيع الأدوار فيما بينهم، وأعدوا الأسلحة البيضاء والعصي اللازمة لتنفيذ الجريمة.

وأكدت التحقيقات ، توجه المتهمون إلى مكان الواقعة مستقلين حافلة ودراجتين ناريتين، وكانوا يحملون أسلحة بيضاء شملت السنج والسكاكين والسيوف، إلى جانب الشوم، وما إن وصلوا إلى المجني عليهما حتى انهالوا عليهما بالضرب والطعن، قاصدين إزهاق روحيهما، وأسفر الاعتداء عن إصابة صاحب المرسى بجرح في الفخذ الأيمن، تسبب في قطع بالأوعية الدموية، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما أصيب شقيقه، وتمكن الأطباء من إسعافه وإنقاذ حياته.

محكمة جنايات مستأنف القاهرة استئناف المتهم بقتل صاحب مرسى كورنيش النيل حكم سجنه المؤبد محكمة

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