مشيوا عكس.. القبض على سائقي 3 سيارات ميكروباص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائدى 3 سيارات "ميكروباص" لقيامهم بالسير عكس الإتجاه بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديهم (3 سائقين "أحدهم لا يحمل ثمة تراخيص" - مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة ، المنيا")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 6/ الجارى لإختصار الطريق.





تم التحفظ على السيارات .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









